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Также: США, Политика, Мир | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп уволил своего главного советника Бэннона

18.08.2017
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
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Президент США Дональд Трамп уволил своего главного советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Об этом сообщает Reuters.

В последнее время, отмечает Reuters, умеренные республиканцы много раз призывали Трампа уволить Бэннона в связи с беспорядками в Шарлотсвилле.

Тем не менее во вторник, когда журналисты спросили президента о судьбе Бэннона, Трамп не стал объявлять о его увольнении. "Посмотрим, что случится с мистером Бэнноном", - сказал он тогда, назвав советника "своим другом". "Он (Бэннон. - Ред.) хороший человек. Он не расист, - добавил Трамп. - В этом отношении он находится под очень несправедливым давлением".

Как отмечается, именно Бэннон стоял за наиболее спорными решениями Трампа, такими как указ о запрете на въезд в США гражданам мусульманских стран.

В апреле Трамп исключил Бэннона из Совета национальной безопасности. Это решение было воспринято как аппаратная победа нового советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность после отставки Майкла Флинна.

С июля в Белом Доме происходят кадровые перестановки. 21 июля ушел в отставку пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. 29 июля стало известно, что президент уволил главу президентского аппарата Райна Прибуса, назначив на этот пост министра внутренней безопасности Джона Келли. Оба увольнения состоялись из-за конфликтов с новым директором по коммуникациям президентской администрации Энтони Скарамуччи. 31 июля Скарамуччи сам был уволен. Это случилось через десять дней после его назначения.

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18.08.2017
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