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новость СМИ: Спецпрокурор Мюллер назначил расследование в отношении Трампа

15.06.2017
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
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Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию Роберт Мюллер назначил в отношении главы государства Дональда Трампа расследование по подозрению в попытках вмешаться в разбирательство. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников газеты, расследование в отношении Трампа началось через несколько дней после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. До этого Коми неоднократно заявлял, что спецслужба не занимается проверкой действий президента.

Показания в рамках расследования согласились дать директор Национальной разведки Дэниэл Коутс, глава Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и его недавно уволенный заместитель Ричард Леджетт.

По данным издания, Трамп обсуждал с Коутсом и Роджерсом расследование российского вмешательства в выборы.

Один из таких разговоров, рассказали собеседники газеты, состоялся 22 марта по окончании прошедшего в Белом Доме совещания с руководителями различных ведомств. После совещания президент попросил остаться Коутса и директора ЦРУ Майка Помпео. По сведениям The Washington Post, Трамп поинтересовался у Коутса, не мог бы тот переговорить с Коми о прекращении проверки в отношении экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Сам Коутс в дальнейшем заявлял конгрессменам, что не расценивает вопрос Трампа как давление.

Через день или два после встречи в Белом Доме, далее говорится в статье, Трамп звонил Коутсу и Роджерсу и убеждал их заявить об отсутствии доказательств связи его предвыборного штаба с Кремлем. Оба руководителя спецслужб, однако, ответили отказом. Между тем Леджетт зафиксировал информацию о разговоре Трампа со своим шефом в базе данных АНБ. Были ли контакты с президентом у самого Леджетта, неизвестно.

Если по итогам расследования будет решено открыто против Трампа дело, показания Коми, ранее данные Сенату, окажутся в числе ключевых доказательств, отмечают источники газеты.

Также собеседники издания рассказали, что Мюллера и его помощников интересуют любые заявления о причинах увольнения Коми, сделанные Трампом как публично, так и конфиденциально, а также высказывания президента о расследовании российского вмешательства в выборы и связанных с ним разбирательствах.

В случае открытия против Трампа дела в Конгрессе будут обсуждать вопрос о его импичменте.

В Белом Доме прокомментировать информацию отказались. Представители АНБ и офиса директора Национальной разведки, а также Леджетт тоже воздержались от комментариев. В АНБ, однако, заверили, что будут "в полной мере сотрудничать со спецпрокурором".

Между тем сам Трамп в твиттере так прокомментировал публикацию: "Они придумали сговор с русскими, доказательств представили ноль, а теперь заявляют о воспрепятствовании расследованию по надуманному поводу. Мило".

Информация о попытках Трампа давить на руководителей правоохранительных структур появляется не впервые. Так, 12 июня экс-прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что был уволен после того, как отказался отвечать на звонок Трампа. До этого, заметил Бхарара, президент несколько раз пытался установить с ним контакт.

8 июня на слушаниях в комитете Сената по разведке Коми заявил, что не сомневается в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию, причем уверен, что это вмешательство было санкционировано высшим руководством России. Экс-директор ФБР также сообщил, что сам организовал утечку в СМИ деталей своих бесед с президентом, чтобы добиться расследования действий России и после своей отставки.

В своих письменных показаниях Сенату Коми заявил, что Трамп просил его прекратить расследование против Флинна. Однако глава спецслужбы на это не согласился. Он также сообщил, что на встрече в Белом Доме 27 января Трамп заявил, что "ожидает лояльности" от него. Коми заметил, что это его обеспокоило, поскольку ФБР должна быть независимой от Белого Дома.

На другой день после выступления Коми Трамп выразил готовность дать под присягой показания о своих разговорах с экс-директором ФБР. Президент заявил, что не требовал от Коми лояльности и не просил свернуть расследование в отношении Флинна.

Комментарии 30 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.06.2017
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Владимир Абаринов

Теперь об этом нужно рассказать

Владимир Абаринов, 09.06.2017

"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
Виталий Портников

Прокурор Совесть

Виталий Портников, 19.05.2017

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
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