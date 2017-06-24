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новость Самовластье при гибкости кнута

Белый Дом хочет сохранить гибкость в применении санкций
24.06.2017
Шон Спайсер. Кадр трансляции
Шон Спайсер. Кадр трансляции
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Белый Дом хочет сохранять гибкость при применении санкций против России и других стран. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Я думаю, главное, что нас беспокоит в подходе к санкциям - как Конгресс их оформляет и не чревато ли это потенциальным подрывом полномочий исполнительной власти", - сказал Спайсер. По его мнению, администрация должна иметь возможность проявить гибкость в реализации санкций, "чтобы эффективно достичь цели".

При этом Спайсер затруднился ответить на вопрос, когда законопроект о санкциях будет принят.

Высокопоставленный источник The Washington Post в Белом доме также отметил, что администрация Дональда Трампа недовольна положением законопроекта о том, что президент не сможет отменить санкции против Москвы и Тегерана без согласия Конгресса. Источник подчеркнул, что претензии относятся именно к вопросу разделения полномочий, а не к конкретному вопросу взаимоотношений с Россией.

14 июня Сенат США одобрил законопроект об усилении ограничительных в отношении Ирана, а также введении против России новых санкций за вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Этот же документ обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом. Законопроект был принят 97 голосами. Против проголосовали только двое республиканцев - Майк Ли и Рэнд Пол.

Однако в понедельник Палата представителей Конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту. Документ был отправлен на изучение в комитет по иностранным делам.

Это вызвало недовольство ряда конгрессменов. "Республиканское руководство должно без промедления рассмотреть законопроект, чтобы Палата представителей проголосовала за него и отправила президенту на подпись", - заявил представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел. По его мнению, в противном случае "у Белого Дома появится время на то, чтобы "ослабить эти ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности".

В случае внесения в законопроект существенных изменений, документ должен быть возвращен в Сенат для повторного одобрения.

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24.06.2017
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