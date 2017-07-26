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Официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате осудила законопроект о новых санкциях США против России, принятый накануне американской Палатой представителей. Об этом сообщает RFI.

"Этот законопроект, если он будет принят, позволит накладывать взыскания на европейские компании и европейских физических лиц, - заявила чиновница. - Таким образом, экстратерриториальное применение закона выглядит неправомерным с точки зрения международного права".

Ранее Еврокомиссия выражала "обеспокоенность возможным влиянием" американского законопроекта "на энергетическую независимость ЕС", а также заявляла о том, что он может повлечь "негативные политические последствия". Европейские чиновники подчеркнули, что санкционная политика должна согласовываться всеми участниками G7.

Как отмечается, принятый Палатой представителей законопроект ставит под угрозу санкций европейские компании, сотрудничающие с предприятиями российского энергетического сектора. В частности, под удар попадают партнеры проекта "Северный поток - 2": французская Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell.

Указывается также, что до сих пор между Вашингтоном и Брюсселем существовал консенсус относительно того, что санкции против Москвы не должны касаться поставок газа в Европу.

За новые санкции против России, а также Ирана и КНДР проголосовали 419 конгрессменов, против - только трое. Теперь законопроект должен быть принят Сенатом, а затем - подписан президентом Дональдом Трампом. Ранее в Белом Доме уже заявляли, что в принципе одобряют документ.

Антироссийским санкциям посвящена примерно половина законопроекта. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.