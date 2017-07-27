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Ответом на принятие США новых санкций против России может стать арест дачного комплекса американского посольства в поселке Серебряный Бор на западе Москвы, а также складов дипмиссии. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в российском МИДе.

Такую меру собеседники издания объясняют тем, что новый закон о санкциях делает фактически невозможным возврат России двух дач ее посольства в США, арестованных еще в президентство Барака Обамы.

Другим решением может стать высылка из России 35 американских дипломатов - ровно такое же число чиновников российской дипмиссии было выслано из США в декабре прошлого года. Наряду с этим не исключается, что Москва ограничит максимальное количество сотрудников американского посольства - сейчас оно больше, чем в российской дипмиссии в Вашингтоне.

Законопроект о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР Палата представителей Конгресса США приняла 25 июля подавляющим большинством голосов. В поддержку документа выступили 419 конгрессменов, против - только трое. Теперь законопроект должен быть принят Сенатом, а затем - подписан президентом Дональдом Трампом. Ранее в Белом Доме уже заявляли, что в принципе одобряют документ.

Антироссийским санкциям посвящена примерно половина законопроекта. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

Еще до голосования в Палате представителей законопроект вызвал критику Еврокомиссии. Чиновники выразили обеспокоенность тем, что документ повлияет "на энергетическую независимость ЕС", а также повлечет "негативные политические последствия". Они подчеркнули, что санкционная политика должна согласовываться всеми участниками G7.

Опасения Еврокомиссии вызвало то, что законопроект ставит под угрозу санкций европейские компании, сотрудничающие с предприятиями российского энергетического сектора. В частности, под удар попадают партнеры проекта "Северный поток - 2": французская Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell.

Как отмечалось, до сих пор между Вашингтоном и Брюсселем существовал консенсус относительно того, что санкции против Москвы не должны касаться поставок газа в Европу.

В среду о "неправомерности" законопроекта заявил МИД Франции. В Париже, как и ранее в Брюсселе, подчеркнули, что документ "позволит накладывать взыскания на европейские компании и европейских физических лиц".

В то же время президент Литвы Даля Грибаускайте, вопреки позиции еврочиновников, приветствовала американский законопроект. "Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - заявила она.

Тем временем Федеральное сетевое агентство Германии отказалось включить в план развития газопроводной сети на срок до 2026 года пять проектов, связанных с "Северным потоком - 2". Свое решение агентство объяснило тем, что эти проекты "все еще ненадежны". "Они должны быть добавлены в план развития газопроводной сети только тогда, когда будет получено разрешение на расширение "Северного потока", - пояснили чиновники.