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Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении против России новых санкций - за вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Такую информацию передает Reuters. Этот же документ обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

Законопроект был принят 97 голосами; против проголосовали только двое республиканцев - Майк Ли и Рэнд Пол.

Теперь документ должен быть одобрен Палатой представителей. Голосование там пройдет, как ожидается, позже в среду или же в четверг.

Затем законопроект уйдет на подпись президенту Дональду Трампу. Сторонники принятия документа рассчитывают, что, если Трамп наложит на него вето, в Конгрессе найдется достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что в середине марта Совет национальной безопасности США направил в Госдепартамент запрос о возможности смягчения санкций против российской нефтяной отрасли. Дипломатическое ведомство выступило против такой меры.