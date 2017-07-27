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Федеральное сетевое агентство Германии не включило в план развития газопроводной сети на срок до 2026 года пять проектов, связанных с "Северным потоком - 2". Такая информация появилась в среду на сайте ведомства.

Решение объясняется тем, что эти проекты "все еще ненадежны". "Они должны быть добавлены в план развития газопроводной сети только тогда, когда будет получено разрешение на расширение "Северного потока", - отмечается в сообщении агентства.

Во вторник Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о новых санкциях против России. На другой день МИД Франции осудил решение конгрессменов. В ведомстве заявили, что документ "позволит накладывать взыскания на европейские компании и европейских физических лиц".

Несколькими днями раньше Еврокомиссия выразила "обеспокоенность возможным влиянием" американского законопроекта "на энергетическую независимость ЕС", а также заявила, что он может повлечь "негативные политические последствия". Европейские чиновники подчеркнули, что санкционная политика должна согласовываться всеми участниками G7.

Как отмечалось, законопроект ставит под угрозу санкций европейские компании, сотрудничающие с предприятиями российского энергетического сектора. В частности, под удар попадают партнеры проекта "Северный поток - 2": французская Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell.

Указывалось также, что до сих пор между Вашингтоном и Брюсселем существовал консенсус относительно того, что санкции против Москвы не должны касаться поставок газа в Европу.

Между тем президент Литвы Даля Грибаускайте, вопреки позиции еврочиновников, приветствовала американский законопроект. "Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - передавало Delfi.Lt в среду слова главы государства.