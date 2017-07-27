О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.262860.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.262860.html
Также: Европа, Россия, Экономика, Право, Мир, Политика, Общество

новость В Германии заявили о ненадежности проектов, связанных с "Северным потоком - 2"

27.07.2017
Трубы "Северного потока" в Германии. Фото: gazprom.ru
Трубы "Северного потока" в Германии. Фото: gazprom.ru
Реклама

Федеральное сетевое агентство Германии не включило в план развития газопроводной сети на срок до 2026 года пять проектов, связанных с "Северным потоком - 2". Такая информация появилась в среду на сайте ведомства.

Решение объясняется тем, что эти проекты "все еще ненадежны". "Они должны быть добавлены в план развития газопроводной сети только тогда, когда будет получено разрешение на расширение "Северного потока", - отмечается в сообщении агентства.

Во вторник Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о новых санкциях против России. На другой день МИД Франции осудил решение конгрессменов. В ведомстве заявили, что документ "позволит накладывать взыскания на европейские компании и европейских физических лиц".

Несколькими днями раньше Еврокомиссия выразила "обеспокоенность возможным влиянием" американского законопроекта "на энергетическую независимость ЕС", а также заявила, что он может повлечь "негативные политические последствия". Европейские чиновники подчеркнули, что санкционная политика должна согласовываться всеми участниками G7.

Как отмечалось, законопроект ставит под угрозу санкций европейские компании, сотрудничающие с предприятиями российского энергетического сектора. В частности, под удар попадают партнеры проекта "Северный поток - 2": французская Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell.

Указывалось также, что до сих пор между Вашингтоном и Брюсселем существовал консенсус относительно того, что санкции против Москвы не должны касаться поставок газа в Европу.

Между тем президент Литвы Даля Грибаускайте, вопреки позиции еврочиновников, приветствовала американский законопроект. "Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - передавало Delfi.Lt в среду слова главы государства.

Оставить комментарий Обсудить
27.07.2017
новость Новости по теме
26.07.2017 МИД Франции выступил против новых антироссийских санкций США →
26.07.2017 Палата представителей США приняла законопроект о санкциях →
24.07.2017 Новые санкции США против России: ЕС обсудит защитные меры →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Выбор читателей
новость Москва: За санкции отнимем дачи
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
в блоге Путин как Бонапарт
383
в блоге Убрать грудь Матильды
383
новость Саакашвили стал апатридом
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
статья Психиатра в студию!
РЕКЛАМА
статья Секретные тюрьмы РБК
Илья Мильштейн
новость Волкер: Надо показать русским силу
Курт Волкер. Кадр телеканала Arizona Horizon
новость Суд над "украинским террористом"
Алексей Сизонович в суде, 26.07.2017. Фото Владислава Рязанцева
новость Богомерзкие фото в Татарии
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
новость Семья Валленберга против ФСБ
Рауль Валленберг, 1944 год
статья Бегом из России
Виталий Портников
в блоге Партия отказа от войны
59
в блоге Адская жизнь повелителя
383
в блоге СКР Петра Великого
383
новость Пытки: ФСБ заметает следы
Аброр Азимов. Кадр НТВ
новость Дело Белых ушло к прокурору
Никита Белых. Фото: belyh.ru
новость Санкции за турбины
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость СФ: Нужны санкции против Польши
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
новость Бесплатная база Хмеймим
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость Чирния отправили в ЕПКТ
Алексей Чирний в суде. Фото: svoboda.org