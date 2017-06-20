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Палата представителей Конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту о новых санкциях в отношении России. Документ отправлен на изучение в комитет по иностранным делам, сообщает Associated Press.

Это вызвало недовольство ряда конгрессменов. "Республиканское руководство должно без промедления рассмотреть законопроект, чтобы Палата представителей проголосовала за него и отправила президенту на подпись", - заявил представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел. По его мнению, в противном случае "у Белого Дома появится время на то, чтобы "ослабить эти ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности".

В случае внесения в законопроект существенных изменений, документ должен быть возвращен в Сенат для повторного одобрения.

14 июня Сенат США одобрил законопроект о введении против России новых санкций за вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Этот же документ обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом. Законопроект был принят 97 голосами. Против проголосовали только двое республиканцев - Майк Ли и Рэнд Пол.

17 июня российский президент Владимир Путин заявил, что говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, но их принятие осложнит отношения двух стран. "Что-то, наверно, придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно", - отметил президент.