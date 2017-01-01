Реклама

Самолет с высланными российскими дипломатами и членами их семей вылетел в Москву из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса и направляются в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс- службы посольства России Николая Лахонина.

Все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января, находятся на борту, отметил Лахонин. "Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле", - рассказал он.

Из-за новогодних праздников билетов на регулярные рейсы не было. Поэтому за высланными дипломатами направили самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" управления делами президента.

В четверг Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух "посольских дач" в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении ГРУ, ФСБ троих его заместителей и двоих российских хакеров. Под ограничительные меры подпали также ГРУ, ФСБ и три компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. Отмечалось, что эти действия приняты "в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом".

В России болезненно отреагировали на эти санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает свой срок "антироссийской агонией". В пятницу российский МИД внес предложение президенту объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата.

Российский президент расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", - говорилось в заявлении Путина. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль".

Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение Путина. "Отличный ход (В.Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень ловкий (smart)", - написал Трамп.