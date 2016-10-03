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В ноябре прошлого года в Петербурге были отравлены двое американских чиновников с дипломатическими паспортами, прибывших в Россию на конференцию. Об этом сообщает "Радио Свобода". Оба пострадавших, мужчина и женщина, выжили, но одному из них потребовалась госпитализация. Как предполагается, дипломатам подсыпали транквилизатор, известный как наркотик изнасилования.

Инцидент произошел во время конференции ООН по борьбе с коррупцией, состоявшейся 2-6 ноября. Пострадавшие входили в состав американской правительственной делегации; они остановились в гостинице высокого класса, название которой "Радио Свобода" не уточняет. Как отмечается, это была первая конференция в России с момента введения санкций, на которую направили делегацию администрации США.

Поскольку пострадавшие не занимали высоких постов, американская администрация решила не предавать инцидент огласке. Российским властям был заявлен протест. Москва в ответ потребовала представить доказательства отравления. Однако результатами анализов в Вашингтоне не располагали.

Хотя одного из чиновников после отравления доставили в западную медицинскую клинику в Петербурге, чтобы взять образцы крови и тканей, после его прибытия там внезапно отключилось электричество. Из-за этого причину заболевания медикам установить не удалось. Когда же пострадавшего вывезли за границу для дальнейшего лечения, брать анализы для постановки однозначного диагноза было уже поздно.

В гостинице, где произошел инцидент, американская сторона запросила расписание работы служащих. Однако менеджеры отеля заявили, что данные за интересующий период отсутствуют. Это лишь усилило подозрения Вашингтона, отмечает "Радио Свобода".

Между тем российские власти заметили американцам, что без дополнительных свидетельств ничем помочь им не смогут.

Как отмечается, случаи отравления иностранцев в российских барах не редкость; обычно такие инциденты связаны с попытками ограбления. Госдепартамент США на своем сайте поместил в этой связи специальное предостережение.

Однако ноябрьский случай с ноябрьскими чиновниками не похож на попытку ограбления, отмечает радиостанция. Обычно отраву иностранцам подсыпают в многолюдных барах и ночных клубах. Между тем дипломаты были отравлены по отдельности, и вероятнее всего - в баре своей гостиницы. При этом ограбить их не пытались.

Первоначально в Вашингтоне рассматривали случившееся как единичный инцидент, передает "Радио Свобода". Однако после июньского нападения на американского дипломата у входа в посольство США отравление склонны считать эпизодом целенаправленной кампании, развернутой против чиновников Соединенных Штатов в последние два года.

О нападении у посольства США, произошедшем 6 июня, стало известно спустя несколько недель. Как сообщалось, охранник дипмиссии схватил и удерживал американца, однако тому в конце концов удалось вырваться и попасть в здание. Дипломат получил ряд травм, в том числе перелом плечевой кости. Он был отправлен на лечение за пределы России.

Позже появилась информация, что пострадавший был сотрудником американских спецслужб и укрылся в посольстве, чтобы избежать задержания преследовавшими его российскими силовиками. О сотрудничестве дипломата с американской разведкой заявляли и в российском МИДе. Между тем официального подтверждения американских властей эти сведения не получили.

Так или иначе, в связи с инцидентом у посольства США выслали из страны двух российских дипломатов. В Москве ответили тем же.

Примерно тогда же, в конце июня, СМИ сообщили, что спецслужбы Кремля систематически терроризируют американских дипломатов, работающих в России и странах Европы. Рассказывалось, в частности, о ночных случаях проникновения в дома американских чиновников. Также силовиков обвиняли в том, что они прокалывают покрышки на колесах машин дипломатов.

Как утверждалось, подобные выходки резко участились после 2014 года, однако совершались и ранее. Еще в первую каденцию президента США Барака Обамы, передавали СМИ, силовики убили собаку американского военного атташе. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, говорилось в публикации, подтвердил, что во время работы в Москве и он, и его семья подвергались слежке.