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новость Коллегия выборщиков избрала Дональда Трампа президентом США

20.12.2016
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
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Коллегия выборщиков подтвердила победу избранного президента США Дональда Трампа. Как передает Associated Press, он получил 304 голоса при необходимом минимуме в 270. Соперник Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон заручилась голосами 227 выборщиков. Официально результаты голосования будут объявлены 6 января на совместной сессии палат Конгресса.

Как отмечает The New York Times, итоги голосования выборщиков несколько разошлись с результатами голосования граждан 8 ноября. Тогда Трамп заручился поддержкой 306 членов коллегии, а Клинтон - 232. В общей сложности проголосовать вопреки тому, как высказались на выборах граждане, решили семь человек. Двое из них - жители Техаса - вместо Трампа поддержали экс-конгрессмена Рона Пола и губернатора штата Огайо Джона Кейсика.

Еще пятеро выборщиков - четверо в штате Вашингтон и один на Гавайях - отказались поддержать Клинтон. Представитель Гавайев вместо этого проголосовал за сенатора Берни Сандерса, три выборщика из Вашингтона поддержали экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, не участвовавшего в предвыборной гонке, а еще один - представительницу индейского народа сиу по имени Фейт Споттед Игл.

Издание отмечает, что впервые в американской истории так много выборщиков проголосовали вопреки итогам волеизъявления в своих штатах. Как пишет NYT, в 1808 году таких персон было шестеро. Всего в коллегии выборщиков состоят 538 человек.

Сам Трамп уже поблагодарил всех своих сторонников. "Мы сделали это! Спасибо всем моим потрясающим сторонникам, мы только что официально выиграли выборы (несмотря на все искаженные и неточные медиа)", - написал он на своей странице в твиттере.

Накануне группа из десяти выборщиков обратилась с открытым письмом к уходящему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу. В письме содержалось требование провести специальный закрытый брифинг для выборщиков, сообщив им о результатах проведенного спецслужбами расследования предполагаемых хакерских атак в ходе президентских выборов 8 ноября и о "связях Дональда Трампа и его команды с российским правительством и его попытками повлиять на выборы".

В обращении говорится, что "знание этих ключевых фактов должно помочь выборщикам понять, имеет ли Дональд Трамп право стать президентом Соединенных Штатов".

Также в понедельник в США прошли многотысячные акции протеста с призывами к выборщикам проигнорировать результаты голосования граждан и выступить против Трампа.

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20.12.2016

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