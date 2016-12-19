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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, ушедший в отставку с поста главы нефтяной компании ExxonMobil, в 1998-2001 годах возглавлял дочернее предприятие международного концерна Exxon Neftegas Limited, занимавшееся бизнесом с Россией. Как пишет Süddeutsche Zeitung, компания была зарегистрирована в офшоре на Багамских островах.

По данным издания, имя Тиллермана встречается в одном из документов так называемой "багамской утечки". Возглавляемая Тиллерсоном компания была оператором нефтегазового проекта "Сахалин-1" на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Свою долю в ней имеет российский нефтегазовый концерн "Роснефть", с главой которого Игорем Сечиным Тиллерсона связывают не только деловые, но и дружеские отношения.

На запрос издания о необходимости регистрации компании в офшорной зоне, в ExxonMobil ответили, что "некоторые предприятия регистрируются на Багамах из-за простоты и предсказуемости законов этой страны по созданию предприятий". "Не для того, чтобы уменьшить выплату налогов в той стране, где компания осуществляет деятельность", - добавили в концерне.

О том, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря США, стало известно 13 декабря. Кандидатуру Тиллерсона, которого называют "другом Владимира Путина", еще должен будет утвердить сенат. Как говорится в заявлении штаба Трампа, Тиллерсон, по замыслу избранного президента, должен будет "укреплять стабильность региона и сосредоточиться на ключевых интересах США с точки зрения национальной безопасности".

Несмотря на отсутствие у Тиллерсона дипломатического опыта, в заявлении команды Трампа отмечается его "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики".

Тиллерсон много лет работал с Россией. Он кавалер российского ордена Дружбы, врученного ему Путиным. Наблюдатели отмечают, что из-за этого сенаторы могут неодобрительно отнестись к его кандидатуре.