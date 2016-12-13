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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин

новость Вот компания какая

Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона
13.12.2016
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. Фото пресс-службы Кремля
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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул председателя совета директоров и исполнительного директора нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление переходной команды Трампа.

Кандидатуру Тиллерсона, которого называют "другом Владимира Путина", еще должен будет утвердить сенат. Как говорится в заявлении штаба Трампа, Тиллерсон, по замыслу избранного президента, должен будет "укреплять стабильность региона и сосредоточиться на ключевых интересах США с точки зрения национальной безопасности".

Несмотря на отсутствие у Тиллерсона дипломатического опыта, в заявлении команды Трампа отмечается его "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики".

Тиллерсон много лет работал с Россией. Он кавалер российского ордена Дружбы, врученного ему Путиным. Наблюдатели отмечают, что из-за этого сенаторы могут неодобрительно отнестись к его кандидатуре.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал об отношениях российского президента с Тиллерсоном. "У них были деловые встречи. Действительно, президент (Владимир Путин) несколько раз принимал господина Тиллерсона, в том числе вместе с его тогдашними партнерами в РФ", - заявил й Песков, отвечая на вопрос, знаком ли российский лидер с предпринимателем.

Песков вновь заявил, что в Москве рассчитывают на конструктивный настрой и профессионализм будущего госсекретаря США, кто бы ни был назначен на эту должность.

"Что касается утверждений о том, что он хорошо или плохо относится к Российской Федерации, - это большая разница - быть госсекретарем и руководить пусть даже очень большой компанией. Поэтому какие-то, скажем так, симпатии, безусловно, отступают на второй план", - сказал пресс-секретарь российского президента.

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13.12.2016
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Челобитная в лоб

Илья Мильштейн, 05.12.2016

Отваживаясь слегка перечить президенту, Сокуров не забывал о самом важном. "Умоляю вас, - повторял он как заклинание, - помогите... пожалуйста". И еще о том говорил, что освободить оступившегося документалиста - это будет "по-русски, по-христиански". И о том, что "милосердие выше справедливости".
Владимир Абаринов

В сторону Трампа

Владимир Абаринов, 02.12.2016

Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.


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