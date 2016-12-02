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Избранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать на должность главы Пентагона генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса по прозвищу "Бешеный пес". Как передает Би-Би-Си, об этом Трамп объявил, выступая перед своими сторонниками в Цинциннати.
"Он лучше всех", - сказал Трамп. Официальное заявление он пообещал сделать в понедельник.
Мэттис участвовал во многих крупных военных операциях, в том числе в "Буре пустыне", а также военных операциях в Афганистане и Ираке. 66-летний генерал известен своими достаточно провокационными заявлениями. В 2005 году он подвергся критике за высказывание о том, что в Афганистане "весело пострелять кое-каких людей".
Отставной военный с недоверием относится к Ирану, он активно критиковал политику администрации президента Барака Обамы на Ближнем Востоке.
Мэттис покинул пост главы Центрального командования США в 2013 году. Согласно американскому законодательству, министр обороны США до своего назначения должен в течение семи лет не занимать каких-либо постов в армии страны.
В случае Мэттиса Конгрессу нужно принять закон, чтобы обойти это ограничение. Подобное исключение делалось только один раз в 1950 году при назначении министром обороны генерала Джорджа Маршалла.
Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.
Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.