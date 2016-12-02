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Избранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать на должность главы Пентагона генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса по прозвищу "Бешеный пес". Как передает Би-Би-Си, об этом Трамп объявил, выступая перед своими сторонниками в Цинциннати.

"Он лучше всех", - сказал Трамп. Официальное заявление он пообещал сделать в понедельник.

Мэттис участвовал во многих крупных военных операциях, в том числе в "Буре пустыне", а также военных операциях в Афганистане и Ираке. 66-летний генерал известен своими достаточно провокационными заявлениями. В 2005 году он подвергся критике за высказывание о том, что в Афганистане "весело пострелять кое-каких людей".

Отставной военный с недоверием относится к Ирану, он активно критиковал политику администрации президента Барака Обамы на Ближнем Востоке.

Мэттис покинул пост главы Центрального командования США в 2013 году. Согласно американскому законодательству, министр обороны США до своего назначения должен в течение семи лет не занимать каких-либо постов в армии страны.

В случае Мэттиса Конгрессу нужно принять закон, чтобы обойти это ограничение. Подобное исключение делалось только один раз в 1950 году при назначении министром обороны генерала Джорджа Маршалла.