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новость Эстония разработает концепцию гражданской обороны на случай военного нападения

06.10.2016
Эстония. Фото с сайта www.internationalreports.net
Эстония. Фото с сайта www.internationalreports.net
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Правительство Эстонии разработает концепцию защиты населения в случае военного нападения или масштабной природной катастрофы. Как пишет Eesti Paevaleht, одной из частей этого плана является составление программ действий в случае не только природных или технологических кризисов, как было до сих пор, но и кризисов, связанных с безопасностью и государственной обороной.

"Природные катастрофы этим не предотвратить, но можно снизить военные риски. Хорошая подготовка населения - это один из аргументов отказаться от нападения", - заявил руководитель созданной Министерством внутренних дел и государственной канцелярией группы по защите населения Марго Клаос (цитата по Интерфаксу).

Группа разрабатывает предложения о быстром и доступном информировании граждан и местных самоуправлений о надвигающейся угрозе, на случай, если если прекратится подача электроэнергии и будет прервана связь.

Готовятся рекомендации, какие запасы и на какой срок должны быть в каждой семье и в каждом доме на случай кризисов, в том числе продукты питания, питьевая вода, лекарства, средства гигиены.

План защиты населения затронет и учебные заведения. В гимназиях уже сейчас есть факультативные занятия по государственной обороне. Начальная версия концепции должна быть представлена правительству в начале 2017 года.

В июне в южной части Балтийского моря у берегов Швеции, Дании и Польши начались морские учения под руководством НАТО Baltops-2016. В маневрах приняли участие более 4,5 тысячи человек, 50 кораблей, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Главные действия развернулись на территории Эстонии, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, а также в акватории Балтийского моря. В частности, отрабатывались совместные действия военно-морских сил, авиации и ПВО, а также противолодочные и десантные операции.

Для участия в Baltops-2016 в Таллин прибыл флагман шестого флота США Mount Whitney. Корабль такого класса прибыл в Эстонию впервые.

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06.10.2016

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