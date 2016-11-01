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Самолет пограничной службы России Ан-148 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает пресс-служба эстонских Сил обороны.

Самолет вошел без разрешения в воздушное пространство страны во вторник в 9.33 местного времени и пробыл в нем около минуты, говорится в сообщении. Экипаж не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами. При этом транспондер самолета был включен, план полета был представлен. Как отметили в пресс-службе, это шестой случай нарушения эстонского воздушного пространства с начала года.

МИД Эстонии вызвал посла России и вручил ему ноту протеста.

В мае министр обороны Эстонии Ханнес Хансо заявил, что российские военные самолеты регулярно нарушают воздушное пространство страны. Он назвал это "чрезвычайно безрассудным поведением".

"Они нарушают наше воздушное пространство довольно регулярно. Они летают через Балтийское море с выключенными транспондерами, – сказал Хансо. - Это очень неблагоразумно и это может стать причиной несчастного случая. Представьте себе, столкновения российского самолета с гражданским. Нормальные страны таких вещей не делают. Это просто для того, чтобы спровоцировать и бросить нам вызов. Это неприемлемо".

Если военный радар может обнаружить самолет даже тогда, когда его транспондеры выключены, то радар, предназначенный для гражданских самолетов, этого сделать не может, отметил министр.