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Россия может нацелить свои ракеты на объекты НАТО, если сочтет, что они угрожают ее безопасности. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом Владимир Путин заявил в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне", который вышел в эфире РЕН-ТВ в понедельник, к третьей годовщине Евромайдана.

"Мы должны принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать, - заявил Путин. - Ситуация напрягает".

Как можно заключить из сообщения агентства, интервью Путина Стоуну относится ко времени, когда Крым еще контролировался Украиной. В публикации цитируются такие слова: "Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны - лидера НАТО, как США, и там (в Крыму. - Интерфакс) легко может появиться все что угодно: система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы".

Кроме того, Путину был задан вопрос, к чему бы мог привести захват Соединенными Штатами или НАТО военной базы в Севастополе. Последствия этого были бы очень тяжелыми, ответил российский лидер, добавив, что дело не в самой базе.