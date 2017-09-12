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Евросоюз расценивает запрет на деятельность Меджлиса крымских татар и преследование его лидеров как "серьезные и неприемлемые нарушения" прав человека. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС.

"Сегодня так называемый "Верховный суд" Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. Европейский союз последовательно наблюдал за делом Чийгоза и настаивал на его освобождении. Этот призыв мы повторяем сегодня, - отмечается в заявлении. - Мы надеемся на безотлагательное снятие обвинений с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные на Крымском полуострове и в Российской Федерации граждане Украины должны быть немедленно освобождены".

Евросоюз не считает законными прошедшие 10 сентября выборы губернатора Севастополя, равно как и другие выборы в незаконно аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на Крымском полуострове, претендующий "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

10 сентября прошли первые выборы российского губернатора в аннексированном Севастополе. На них с 71 процентом голосов победил Дмитрий Овсянников. 28 июля 2016 года президент Владимир Путин назначил его врио главы города. Занимавший этот пост с момента аннексии Сергей Меняйло стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

В понедельник Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам общего режима по "делу 26 февраля". Коллегия в составе Виктора Зинькова, Алексея Козырева и Игоря Крючкова признала зампреда Меджлиса виновным по части 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков). Именно такой срок политзеку просила назначить в судебных прениях прокурор Анастасия Супряга, это минимальный срок по данной статье.

После аннексии Крыма Чийгоз отказался получать российский паспорт и остается гражданином Украины, поэтому будет отбывать наказание как иностранец. Поддержать политзека к суду пришли около ста крымскотатарских активистов.

9 августа Чийгоз выступил с последним словом. "Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа - от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину", - заявил политзек.

О фабрикации дела против Умерова стало известно 12 мая 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде. Суд по его делу продолжается. Умерову вменяется интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".