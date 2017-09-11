О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Election/m.263928.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Election/m.263928.html
Также: Выборы, Регионы, Общество, Политика, Россия

новость Губернаторские выборы в 16 регионах: всюду победили единоросы

11.09.2017
Выборы губернатора Свердловской области. Фото: revda-news.ru
Выборы губернатора Свердловской области. Фото: revda-news.ru
Реклама

Кандидаты от "Единой России" победили во всех 16 регионах, где в воскресенье проводились губернаторские выборы, об этом сообщает ТАСС.

В Белгородской области переизбран действующий губернатор Евгений Савченко с 69 процентами голосов, в Томской области также победил нынешний глава региона Сергей Жвачкин, набрав более 60 процентов. В Карелии выиграл врио главы республики Артур Парфенчиков с результатом более 60 процентов.

В Свердловской области на первом месте оказался нынешний руководитель региона Евгений Куйвашев, набравший чуть больше 62 процентов голосов. Врио главы Кировской области Игорь Васильев избран 64 процентами голосов. Его коллега из Новгородской области Андрей Никитин получил почти 68 процентов.

Впервые выборы российского губернатора прошли в аннексированном Севастополе, там победил врио Дмитрий Овсянников с 71 процентом голосов. Врио руководителя Саратовской области Валерий Радаев выиграл голосование с результатом в 75 процентов. Новым главой Удмуртии стал Александр Бречалов, получив 78 процентов.

Кандидат от партии власти в Ярославской области Дмитрий Миронов выиграл выборы с 79 процентами голосов. Максим Решетников в Пермском крае набрал почти 82 процента, Николай Любимов в Рязанской области - чуть больше 80. Врио калиниградского губернатора Антон Алиханов лидирует с 81 процентом.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов занял первое место с 87 процентами голосов, Александр Евстифеев из Марий Эл получил 88 процентов, Владимир Волков в Мордовии - более 89 процентов.

Самая высокая явка на выборы оказалась в Мордовии - там в голосовании приняли участие более 70 процентов избирателей, самая низкая - в Карелии, где на участки пришли 23,5 процента.

Оставить комментарий Обсудить
11.09.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Избирательное негодование

Илья Мильштейн, 08.09.2017

Председательница ЦИК зорко отслеживала успехи главы Мосгоризбиркома. И когда кандидаты обнаружили подвох и скандал громыхнул на всю столицу, она взяла слово и, не забыв похвалить усерднейшего из глав избиркомов, со всей непримиримостью отчитала его за разгильдяйство.

новость Новости по теме
11.09.2017 Оппозиция получила большинство в 14 муниципальных собраниях Москвы →
09.09.2017 Собянин уволил руководство управы после видео о готовящихся подтасовках на выборах →
07.09.2017 Памфилова обвинила Мосгоризбирком в отсутствии информации о выборах →
05.08.2017 В Свердловской области в день выборов проведут розыгрыш призов →
28.07.2017 Ройзмана не зарегистрировали кандидатом в губернаторы Свердловской области →
18.07.2017 Ройзман снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
24029
Play own
Апелляция Пивоварова
Реклама
Выбор читателей
новость Саакашвили прорвался на Украину
Михаил Саакашвили в толпе сторонников на погранпункте "Шегини". Кадр видео Андрея Дубчака
новость Латынина эмигрировала
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
статья Атака польского хищника
статья Судьба инопланетянина
Виталий Портников
новость Зона для Зейтуллаева
Руслан Зейтуллаев на апелляции, 27.07.2017. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Разгон мусульман в Питере
Митинг мусульман на Дворцовой площади. Фото: fontanka.ru
в блоге Плоды нелюбви к государю
383
в блоге Миф о "черных"
7
в блоге Россия в петле
383
новость Ростов: теракт, которого не было
Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Жертвы Карибского кризиса
Советская ракета на Кубе. Фото: mil.ru
новость Сенцов в пыточном СИЗО
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Крым: прокурор идет на попятный
Али Асанов и Мустафа Дегерменджи у здания суда, 11.04.2017. Фото: krymr.com
новость Кадырова всуе не поминать
Ризван Ибрагимов у здания суда, 05.05.2017. Фото Юни Успанова
новость Сечин: Прокуроры - кретины
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Гандболистки попались на мельдонии
Молодежная сборная России по гандболу. Фото: rushandball.ru
новость Новые обвинения Селезневу
Роман Селезнев. Кадр Первого канала
в блоге Старый танк борозды не испортит
383
новость Захарова: Геноцида в Мьянме нет
Мария Захарова. Фото: mid.ru
в блоге Еду я на родину
383