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Кандидаты от "Единой России" победили во всех 16 регионах, где в воскресенье проводились губернаторские выборы, об этом сообщает ТАСС.

В Белгородской области переизбран действующий губернатор Евгений Савченко с 69 процентами голосов, в Томской области также победил нынешний глава региона Сергей Жвачкин, набрав более 60 процентов. В Карелии выиграл врио главы республики Артур Парфенчиков с результатом более 60 процентов.

В Свердловской области на первом месте оказался нынешний руководитель региона Евгений Куйвашев, набравший чуть больше 62 процентов голосов. Врио главы Кировской области Игорь Васильев избран 64 процентами голосов. Его коллега из Новгородской области Андрей Никитин получил почти 68 процентов.

Впервые выборы российского губернатора прошли в аннексированном Севастополе, там победил врио Дмитрий Овсянников с 71 процентом голосов. Врио руководителя Саратовской области Валерий Радаев выиграл голосование с результатом в 75 процентов. Новым главой Удмуртии стал Александр Бречалов, получив 78 процентов.

Кандидат от партии власти в Ярославской области Дмитрий Миронов выиграл выборы с 79 процентами голосов. Максим Решетников в Пермском крае набрал почти 82 процента, Николай Любимов в Рязанской области - чуть больше 80. Врио калиниградского губернатора Антон Алиханов лидирует с 81 процентом.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов занял первое место с 87 процентами голосов, Александр Евстифеев из Марий Эл получил 88 процентов, Владимир Волков в Мордовии - более 89 процентов.

Самая высокая явка на выборы оказалась в Мордовии - там в голосовании приняли участие более 70 процентов избирателей, самая низкая - в Карелии, где на участки пришли 23,5 процента.