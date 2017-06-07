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новость Умеров обвинил ФСБ в подлоге

07.06.2017
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
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Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров на слушаниях по существу своего дела о сепаратизме, открывшихся в Симферопольском райсуде аннексированного Крыма, обвинил ФСБ, которая вела следствие, в подлоге. Об этом сообщила на своей ФБ-странице дочь политика Айше Умерова.

Прокурор Олег Саргинов в обвинительном заключении процитировал русский перевод фраз из телевыступления Умерова, представив их как стенограмму речи политика. Зампред Меджлиса возразил, что текст, выполненный переводчиком, не может быть назван стенограммой, а значит, следствие допустило грубое нарушение. Кроме того, добавил политик, расшифровка оригинального текста на крымскотатарском языке в деле вообще отсутствует.

Как отметила Айше Умерова, обвинитель Саргинов до аннексии Крыма работал в прокуратуре Автономной Республики Крым в Саках и Джанкое, а после оккупации полуострова нарушил присягу и перешел в российскую прокуратуру. Председательствующий в процессе Андрей Кулишов также ранее был украинским судьей. По информации "Миротворца", на континентальной Украине против Кулишова открыто дело по части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена), предусматривающей от 12 до 15 лет колонии. Он объявлен в розыск.

На разбирательство в среду пришли несколько десятков человек, однако в зал допустили всего 15 слушателей - для остальных в маленьком помещении места не осталось.

В начале заседания адвокат Эмиль Курбединов повторно подал ходатайство о допуске в процесс защитником московского журналиста, бывшего советского политзека Александра Подрабинека. На предварительных слушаниях 31 мая Кулишов отклонил ходатайство, сославшись на необходимость личного присутствия Подрабинека для решения вопроса. 7 июня бывший политзек прибыл на заседание, и судья согласился допустить его в процесс, несмотря на протест прокурора Саргинова.

Как сообщает "КрымSOS", после оглашения обвинительного заключения и выступления Умерова с замечаниями были допрошены шесть свидетелей обвинения, в том числе двое оперативников ФСБ. При оглашении анкетных данных оперативника Владимира Шевченко местом прописки и фактического проживания его был назван адрес крымского главка ФСБ - бульвар Франко, 13. Как отметила Айше Умерова, до оккупации Шевченко работал в СБУ в отделе защиты государственности. Как и теперь, он занимался вопросами, касающимися крымскотатарской общины.

Адвокат Курбединов отметил существенное расхождение показаний Шевченко в суде с его же показаниями на следствии. Если на следствии силовик говорил, что "получил оперативную информацию" о телевыступлении зампреда Меджлиса и "принял меры", то в суде он заявил, что лично ведет мониторинг СМИ, выявляя подозрительные материалы. "Таким образом, получается, что именно с его подачи и началось это уголовное дело, с его доноса", - заметила Айше Умерова.

Дальнейшие заседания по делу также будут проходить по средам с 14:30. На ближайшем, 14 июня, предполагается продолжить допросы свидетелей обвинения.

Подрабинек в комментарии "Крым.Реалиям" резко раскритиковал качество расследования. Обвинение даже не пытается представить доказательств вины, заметил защитник, подменяя их не относящимися к существу дела деталями.

О фабрикации дела против Умерова стало известно 12 мая 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Умерову вменяется интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".

Следствие вел чиновник УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый.

Умеров не признает вину; показаний на следствии он давать не стал. В публичных комментариях политик пояснял, что в действительности выступает за восстановление территориальной целостности как Украины, так и России в международно признанных границах этих стран.

Александр Подрабинек, журналист, правозащитник, бывший политзаключенный

Общее впечатление того, что процесс насыщен мусором, незначительными аргументами, доказательствами неизвестно чего. То есть не доказательства вины, а какие-то протоколы о том, что где-то что-то было, что показывали, как проезжал границу, кто это видел - это материалы, которые не свидетельствуют о виновности подсудимого. Никаких материалов на самом деле нет, привести убедительные доводы обвинение не может, они насыщают дело чем попало, чтобы оно просто выглядело объемным. Они наскребли по сусекам три тома.

В Москве обычно ищут подобие доказательства вины, здесь пока ничего подобного не было. Я думаю, что крымское правосудие тут даже опережает российское на пути к советскому возврату.

https://ru.krymr.com/a/news/28534230.html

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07.06.2017
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