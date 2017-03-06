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Фигурант крымского "дела 26 февраля" Мустафа Дегерменджи, выступая свидетелем на процессе зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, материалы в отношении которого выделены из основного "дела 26 февраля" в отдельное производство, заявил, что муфтий Крыма Эмирали Аблаев убеждал его оговорить зампреда Меджлиса. За это, обещал муфтий, Дегерменджи выпустят из СИЗО под его поручительство. Такую информацию сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в перерыве слушаний по делу, продолжающихся в понедельник в верховном суде аннексированного Крыма; видеозапись сообщения опубликовал на своей ФБ-странице председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Разговор с Аблаевым, рассказал Дегерменджи, проходил в помещении СКР. До этого следователь безуспешно пытался добиться от политзека как признания собственной вины, так и показаний против Чийгоза. Беседа с муфтием, однако, позицию Дегерменджи не поколебала - ни на себя, ни на других обвиняемых он показаний не дал.

На допросе в понедельник политзек сообщил, что Чийгоза на евромайдановском митинге у Верховной рады Крыма не видел и о его действиях не знает. Людей, которые отдавали бы митингующим какие-либо команды, он тоже на акции не встречал. Кроме того, Дегерменджи заметил, что евромайдановцы не предпринимали никаких агрессивных действий, тогда как участники пророссийского контрмитинга, также проходившего у крымского парламента, совершали провокации.

После перерыва в понедельник должен был состояться допрос еще одного фигуранта основного "дела 26 февраля" - Али Асанова, который на следствии также отказался свидетельствовать против Чийгоза. Однако пока сообщений об этом допросе в СМИ и соцсетях не появлялось.

Об отказе Дегерменджи давать показания против Чийгоза, несмотря на обещание освобождения из СИЗО, сообщалось еще в ноябре 2015 года. Однако о том, что подобные предложения исходили не только от следователя, но и от Аблаева, впервые стало известно только теперь.

Между тем прошлой осенью муфтий Крыма, которого ранее критиковали за коллаборационизм, был уличен и в доносительстве. В Сети опубликовали заявление Аблаева в ФСБ, МВД и прокуратуру. В бумаге утверждалось, что в восьми джамаатах полуострова преобладают последователи "Хизб ут-тахрир", а в четырех других - сторонники течения хабашитов.

Крымскотатарская общественность уже вскоре после аннексии начала выражать недоверие Аблаеву и его муфтияту. 20 ноября 2016 года в Киеве было образовано новое Духовное управление мусульман Крыма, независимое от оккупантов. Муфтием избрали Айдера Рустамова.

Слушания по существу дела Чийгоза продолжаются с августа прошлого года. Процесс ведет коллегия в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова. По части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков) зампреду Меджлиса грозит от 8 до 15 лет колонии. Чийгоз с января 2015-го содержится в симферопольском СИЗО-1. Вину он не признает.

31 января нынешнего года на суде в качестве свидетеля выступил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, участвовавший в митинге антимайдановцев 26 февраля. Он дал показания, подтверждающие обвинение. Чийгоз и его защита настаивали на демонстрации чиновнику видеозаписей с митинга, опровергающих его показания, однако судейская коллегия ходатайство отклонила.

Разбирательство по существу основного "дела 26 февраля" открылось в ноябре в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя. Слушания ведет судья Сергей Деменок. Помимо Дегерменджи и Асанова, также заключенных в СИЗО-1, в деле еще трое фигурантов, находящихся на свободе под поручительством: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов. Всем пятерым вменяется часть 2 статьи 212 УК России (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии.

Дегерменджи и Асанов вину полностью отрицают. Эмирвалиев и Юнусов признают участие в драке, но отвергают обвинение в массовых беспорядках. Той же позиции первоначально придерживался и Кантемиров, однако на слушаниях 5 февраля он ходатайствовал о выделении материалов в отношении себя в отдельное производство и рассмотрении их в особом порядке. Такая мера может быть применена лишь в случае признания вменяемой вины. Судья Деменок, однако, ходатайство отклонил.

"Дело 26 февраля" было сфабриковано в первой половине 2015 года. Годом раньше, 26 февраля 2014-го, протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Первый процесс по делу начался в декабре 2015-го, однако уже в феврале прошлого года судьи вернули материалы в прокуратуру. На предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья Зиньков разделил дело, оставив на рассмотрение в суде региона материалы в отношении Чийгоза, а остальные передав в районный суд. Такое решение он объяснил разной подсудностью дел по частям 1 и 2 статьи 212 УК. Однако защита подсудимых уверена, что таким образом Зиньков решил облегчить себе работу.