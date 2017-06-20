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Зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза днем во вторник, в перерыве судебного заседания по его делу, вывезли из симферопольского СИЗО-1 в Бахчисарай, чтобы он простился со своей умирающей матерью Алие Чийгоз. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Николай Полозов.

Как уточнил журналист Антон Наумлюк, встреча продолжалась 10 минут. Затем Чийгоза вернули в СИЗО; политзеку потребовалось около 20 минут, чтобы принять лекарства и прийти в себя.

После этого заседание продолжилось (зампред Меджлиса участвует в разбирательстве по видеосвязи из изолятора). Чийгоз поблагодарил всех, кто помог устроить встречу.

Все время отсутствия подсудимого, добавил Наумлюк в твиттере, член Совфеда от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди, вызванная на заседание как свидетель защиты, ожидала в российском верховном суде региона, когда начнется ее допрос.

Организация встречи заняла почти две недели. Впервые соответствующее ходатайство Полозов заявил на слушаниях 7 июня. Адвокат пояснил, что Алие Чийгоз после ареста сына заболела неизлечимой болезнью. Некоторое время родственники скрывали это от политзека, однако в последние дни стал известен прогноз заболевания, который, по словам юриста, "крайне неутешителен". При этом, добавил Полозов, сама Алие Чийгоз приехать на свидание к сыну в СИЗО уже не в состоянии.

Однако прокурор Анастасия Супряга выступила против ходатайства. Коллегия в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова заняла сторону прокурора.

В связи с нарушением прав своего подзащитного Полозов обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Также он заявил о намерении обратиться в Конституционный суд России.

15 июня Полозов повторно ходатайствовал в суде об организации свидания и вновь получил отказ. Адвокат призвал украинские власти и неправительственные организации отреагировать.

В тот же день пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца потребовала от оккупационных властей Крыма согласовать встречу.

16-го числа родителей Чийгоза навестил другой зампред Меджлиса - Ильми Умеров, сам находящийся под судом по делу о сепаратизме. Айше Умерова, дочь политика, опубликовала в Фейсбуке краткий сюжет о посещении. Он набрал больше 20 тысяч просмотров.

В понедельник Полозов сообщил, что ему по поручению Москальковой позвонила омбудсмен аннексированного Крыма Людмила Лубина и предложила привезти Алие Чийгоз на свидание к сыну в СИЗО. С таким же предложением к самой больной обратился чиновник российского МИДа.

"Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное, - заметил юрист. - Эти люди не понимают, что мать Ахтема Чийгоза в настоящее время не способна вставать с постели. Любая транспортировка может по сути убить ее".

Как передавали "Крым.Реалии", адвокат повторно обратился к Москальковой, а также к председателю российского СПЧ Михаилу Федотову. Также он направил обращения в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в ОБСЕ и президенту Украины Петру Порошенко.

Встреча, организованная во вторник, стала для Полозова неожиданностью. Наумлюк сообщал, что политзека вывезли в Бахчисарай "тайно".

До обеда во вторник, на 131-м заседании процесса, в суде был допрошен другой член Совфеда от захваченного региона - лидер "Русской общины Крыма" Сергей Цеков. Он рассказал, что ему ничего не известно ни об организации крымскими татарами преступного плана перед митингом 26 февраля 2014 года у Верховной рады Крыма, ни о действиях самого подсудимого во время этого митинга.

Также Цеков сообщил, что отставка премьер-министра Крыма Анатолия Могилева и назначение на его место Сергея Аксенова 27 февраля 2014-го были согласованы депутатами регионального парламента с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Свидетель добавил, что лично видел соответствующий документ.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о "массовых беспорядках". Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Чийгоз стал первым арестованным по делу. Ему вменена часть 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Вину политзек категорически отрицает.

Кроме Чийгоза в деле были еще семь фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов, Али Асанов, Эскендер Небиев, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. Им инкриминировали часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую срок от 3 до 8 лет.

Небиев и Талят Юнусов пошли на сделку с прокуратурой, и их материалы были выделены в отдельные производства. В разное время в конце 2015 года оба получили условные сроки.

Основное "дело 26 февраля" начало рассматриваться в верховном суде Крыма в декабре 2015 года, однако полтора месяца спустя, в феврале 2016-го, его вернули в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили - материалы в отношении Чийгоза были выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса продолжаются с августа 2016 года. Последние недели судейская коллегия допрашивает свидетелей защиты.

Слушания по делу остальных пяти фигурантов идут с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля последние двое обвиняемых, до того момента удерживавшиеся в СИЗО, - Асанов и Дегерменджи - были переведены под домашний арест.

В марте 2017 года Чийгоз подал ходатайства о восстановлении сроков апелляции на приговоры Небиеву и Таляту Юнусову. Политзек указал, что дела этих фигурантов были рассмотрены без участия как его самого, так и его адвокатов, а с приговорами обоим он ознакомился лишь 27 февраля, через год с лишним после вынесения. При этом в приговорах Небиеву и Таляту Юнусову в качестве установленных судом был указан ряд фактов, непосредственно затрагивающих Чийгоза, а поскольку дела рассматривались в особом порядке, эти факты в процессах доказаны не были.

21 мая было принято решение по апелляции на приговор Таляту Юнусову. Коллегия верховного суда аннексированного Крыма (судья-докладчик - Андрей Палий) исключила из текста указания на Чийгоза как на организатора "массовых беспорядков".

Несколькими днями раньше, 15 мая, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о готовности прибыть в аннексированный Крым для дачи показаний по делу Чийгоза. Хотя против Чубарова в Крыму открыто как минимум два уголовных дела, часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации) гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемого и от лишения свободы.

Однако 23 мая Зиньков, Козырев и Крючков отказали в вызове Чубарова в суд.