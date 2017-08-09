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Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, основной фигурант "дела 26 февраля", в последнем слове на своем процессе в верховном суде аннексированного Крыма заявил: "Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа - от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину". Текст выступления политзека опубликовал на своей ФБ-странице замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев; позже речь Чийгоза появилась и на множестве других ресурсов.
"Причиной нескольких депортаций, а по сути - геноцида являлось желание Российской империи, а впоследствии СССР, очистить Крым от крымских татар и навсегда уничтожить историю и память о нашем народе", - заметил Чийгоз. Однако, продолжил он, "ничто не сломило волю народа, ничто не смогло уничтожить идентичность, любовь к своей Родине, к своей земле, передаваемые из поколения в поколение".
Комментируя предъявленное ему обвинение в организации массовых беспорядков, политзек подчеркнул: "26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев". После оккупации Крыма, заметил Чийгоз, крымские татары, как и другие граждане Украины, продолжили выполнять свой гражданский долг.
Именно это, продолжил зампред Меджлиса, и является причиной фабрикации оккупантами уголовных дел против активистов. Целью "дела 26 февраля" политзек назвал "запугать крымских татар, придушить и свести к минимуму их активность".
Инциденты, произошедшие на митинге 26 февраля 2014-го, "спровоцированы были лицами, способствовавшими в дальнейшем военной оккупации Крыма", подчеркнул Чийгоз. "То есть судят не тех, кто предал, кто имел цели и умыслы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно наделял себя полномочиями управлять, судить, - указал он. - Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила".
"Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет", - заключил зампред Меджлиса.
"Что бы я ни делал, как бы мне сейчас ни было тяжело, и не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли, высказывания могут опозорить меня как человека, как крымского татарина и моему народу будет стыдно за то доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа", - заметил политзек.
Как передают "Крым.Реалии", оглашение приговора судейская коллегия в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова назначила на 11 сентября. Выбор такой даты судьи объяснили "большим объемом материалов дела".
В прениях сторон, открывшихся 7 августа, прокурор Анастасия Супряга запросила для Чийгоза восемь лет общего режима. Это минимальный срок, предусмотренный частью 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков), которая инкриминирована политзеку; максимальная санкция - 15 лет колонии.
Хотя события, по факту которых открыто дело, происходили еще до аннексии Крыма, заявила Супряга, после захвата полуострова российские законы приобрели обратную силу. Это диктуется необходимостью "защиты прав и интересов граждан", пояснила чиновница.
8-9 августа, передает "КрымSOS", в прениях выступили адвокаты Чийгоза Николай Полозов и Александр Лесовой (Лисовый), а также жена политзека Эльмира Аблялимова, участвующая в процессе как его защитник. Они указали на массу несоответствий и процессуальных нарушений в деле и потребовали оправдательного приговора.
26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о "массовых беспорядках". Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".
Чийгоз стал первым арестованным по делу. Его задержали 29 января 2015 года и в тот же день отправили в СИЗО.
Кроме зампреда Меджлиса в деле были еще семь фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов, Али Асанов, Эскендер Небиев, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. В отличие от основного обвиняемого, им инкриминировали часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую срок от 3 до 8 лет.
Небиев и Талят Юнусов пошли на сделку с прокуратурой, и их материалы были выделены в отдельные производства. В разное время в конце 2015 года оба получили условные сроки.
Основное "дело 26 февраля" начало рассматриваться в верховном суде Крыма в декабре 2015 года, однако полтора месяца спустя, в феврале 2016-го, его вернули в прокуратуру.
Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили - материалы в отношении Чийгоза были выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса открылись в августе 2016 года. Всего по делу прошло больше 150 заседаний.
В разбирательстве политзек участвует по видеосвязи из СИЗО. На этом настоял прокурор Александр Домбровский, первоначально поддерживавший обвинение в процессе. Он сослался на необходимость обеспечить безопасность "потерпевших".
Слушания по делу остальных пяти фигурантов идут с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля последние двое обвиняемых, до того момента удерживавшиеся в СИЗО, - Асанов и Дегерменджи - были переведены под домашний арест.
6 марта 2017-го, выступая со свидетельскими показаниями на суде над Чийгозом, Асанов и Дегерменджи сообщили, что муфтий Крыма Эмирали Аблаев, известный как коллаборант и доносчик, на встречах в помещении СКР в 2015 году убеждал каждого из них оговорить зампреда Меджлиса, обещая взамен освобождение из СИЗО. Оба политзека это предложение отвергли.
В ходе разбирательства адвокат Полозов настаивал на вызове Аблаева для дачи показаний, однако судьи ответили отказом. Выступая в прениях, Полозов не исключил, что муфтий был одним из засекреченных свидетелей обвинения.
В то же время судьи допросили в качестве свидетелей главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, бывшего спикера Верховной рады региона, а ныне - нелегитимного "госсовета" Владимира Константинова и членов Совфеда от аннексированного Крыма Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди.
15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выдворенный из Крыма и живущий в Киеве, заявил о готовности прибыть на полуостров для дачи показаний по делу Чийгоза. Хотя против Чубарова в Крыму открыто как минимум два уголовных дела, часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации) гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемого и от лишения свободы. Однако Зиньков, Козырев и Крючков отказались вызвать Чубарова в суд.
Последнее слово в верховном суде аннексированного Крыма, 09.08.2017
Перед смертью моей мамы я попросил у нее прощения, что как сын в последние тяжелые ее дни не смог быть с ней рядом. Собрав последние свои силы, она сказала: "Я горжусь тем, что я воспитала такого сына!"
Что бы я ни делал, как бы мне сейчас ни было тяжело, и не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли, высказывания могут опозорить меня как человека, как крымского татарина и моему народу будет стыдно за то доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа.
"Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege..." ("Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть" - строка из национального гимна крымских татар, написанного первым премьером Крымской Народной Республики Номаном Челебиджиханом, 1885-1918. - Ред.)
Эту клятву я, как и другие члены Меджлиса, произнесли, преклонив колено и поцеловав национальное знамя, во дворе Ханского дворца, символе нашего народа, центре многовековой государственности крымских татар.
Причиной нескольких депортаций, а по сути - геноцида являлось желание Российской империи, а впоследствии СССР, очистить Крым от крымских татар и навсегда уничтожить историю и память о нашем народе.
Каждый крымский татарин произносит эти слова, дает клятву и чувствует ответственность перед будущим поколением за судьбу своей нации, за судьбу своей Родины.
Народ сам избирает своих лидеров. Ничто не сломило волю народа, ничто не смогло уничтожить идентичность, любовь к своей Родине, к своей земле, передаваемые из поколения в поколение. Для крымских татар, как и для многих других народов, понятия "гражданский долг", "патриотизм", "национальное достоинство" являются особыми ценностями.
26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев.
В дальнейшем в период оккупации Крыма крымские татары совместно с другими гражданами Украины, несмотря на многочисленные провокации со стороны этих сил, похищения, убийства, обыски, аресты, запрет на проведение памятных траурных дат, огромные штрафы за малейшее проявление активности, несмотря на применение широких репрессивных методов, продолжали и продолжают выполнять свой гражданский долг. Именно эти обстоятельства раздражают эти силы, приводят в гнев и заставляют устраивать судилище над невиновными людьми.
Более двух лет идет политический процесс, который уже вошел в историю как "дело 26 февраля". Процесс, целью которого, безусловно, является запугать крымских татар, придушить и свести к минимуму их активность, защищая свои права, поддержку Украины и мирового сообщества, не признающих незаконную аннексию Крыма.
Для всех является очевидным, что никакого уголовного дела против Ахтема Чийгоза нет.
Инциденты, имевшие место 26 февраля 2014 года на мирном митинге, объявленном Меджлисом крымскотатарского народа, спровоцированы были лицами, способствовавшими в дальнейшем военной оккупации Крыма. То есть судят не тех, кто предал, кто имел цели и умыслы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно наделял себя полномочиями управлять, судить. Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила.
Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет.
В такой ситуации и зная все истинные намерения заказчиков этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить.
Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа - от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину.
https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1629452377088631