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Верховный суд аннексированного Крыма приговорила зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам общего режима по "делу 26 февраля", сообщают "Крым. Реалии".

Коллегия в составе Виктора Зинькова, Алексея Козырева и Игоря Крючкова признала Чийгоза виновным по части 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков). Именно такой срок политзеку просила назначить в судебных прениях прокурор Анастасия Супряга, это минимальный срок по данной статье.

После аннексии Крыма Чийгоз отказался получать российский паспорт и остается гражданином Украины, поэтому будет отбывать наказание как иностранец.

Поддержать политзека к суду пришли около ста крымскотатарских активистов.

9 августа Чийгоз выступил с последним словом. "Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа - от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину", - заявил политзек.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о "массовых беспорядках". Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Чийгоз стал первым арестованным по делу. Его задержали 29 января 2015 года и в тот же день отправили в СИЗО.

Кроме зампреда Меджлиса в деле были еще семь фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов, Али Асанов, Эскендер Небиев, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. В отличие от основного обвиняемого, им инкриминировали часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую срок от 3 до 8 лет.

Небиев и Талят Юнусов пошли на сделку с прокуратурой, и их материалы были выделены в отдельные производства. В разное время в конце 2015 года оба получили условные сроки.

Основное "дело 26 февраля" начало рассматриваться в верховном суде Крыма в декабре 2015 года, однако полтора месяца спустя, в феврале 2016-го, его вернули в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили - материалы в отношении Чийгоза были выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса открылись в августе 2016 года. Всего по делу прошло больше 150 заседаний.

В разбирательстве политзек участвовал по видеосвязи из СИЗО. На этом настоял прокурор Александр Домбровский, первоначально поддерживавший обвинение в процессе. Он сослался на необходимость обеспечить безопасность "потерпевших".

Слушания по делу остальных пяти фигурантов идут с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля последние двое обвиняемых, до того момента удерживавшиеся в СИЗО, - Асанов и Дегерменджи - были переведены под домашний арест.

6 марта 2017-го, выступая со свидетельскими показаниями на суде над Чийгозом, Асанов и Дегерменджи сообщили, что муфтий Крыма Эмирали Аблаев, известный как коллаборант и доносчик, на встречах в помещении СКР в 2015 году убеждал каждого из них оговорить зампреда Меджлиса, обещая взамен освобождение из СИЗО. Оба политзека это предложение отвергли.

В ходе разбирательства адвокат Полозов настаивал на вызове Аблаева для дачи показаний, однако судьи ответили отказом. Выступая в прениях, Полозов не исключил, что муфтий был одним из засекреченных свидетелей обвинения.

В то же время судьи допросили в качестве свидетелей главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, бывшего спикера Верховной рады региона, а ныне - нелегитимного "госсовета" Владимира Константинова и членов Совфеда от аннексированного Крыма Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выдворенный из Крыма и живущий в Киеве, заявил о готовности прибыть на полуостров для дачи показаний по делу Чийгоза. Хотя против Чубарова в Крыму открыто как минимум два уголовных дела, часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации) гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемого и от лишения свободы. Однако Зиньков, Козырев и Крючков отказались вызвать Чубарова в суд.