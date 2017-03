Реклама

Близкие политзеков - граждан Украины обратились к Европарламенту с открытым письмом, в котором призвали ввести новые санкции против России. Документ опубликован на ФБ-странице "Let My People Go Ukraine".

Обращение подписали члены семей евромайдановцев Олега Сенцова и Николая Шиптура, фигурантов дела УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых по делам "украинских диверсантов" Евгения Панова, Андрея Захтея и Владимира Дудки, фигурантов "шпионских" дел Валентина Выговского и Романа Сущенко. Кроме того, к заявлению присоединились бывшие политзеки Юрий Яценко и Геннадий Афанасьев.

Факты политических преследований и иных нарушений прав человека подтвердили также близкие левого активиста Александра Кольченко, евромайдановца Александра Костенко, фигурантов "дела 26 февраля" Ахтема Чийгоза, Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, обвиняемого по делу "украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, всех 19 фигурантов дел крымских мусульман. К ним присоединились адвокат Эмиль Курбединов и 17 крымских активистов, в разное время подвергнутых административным арестам.

Поводом к обращению стало запланированное на нынешнюю неделю голосование Европарламента по проекту резолюции о положении украинских политзеков в России и ситуации в аннексированном Крыму.

"Репрессивное антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство России дает широкие возможности для борьбы с инакомыслием, - говорится в заявлении. - Технология преследований в совершенстве отработана. Сразу после ареста человек оказывается в изоляции. К арестованным месяцами не допускают украинского консула. Нанятому семьей независимому адвокату может быть безосновательно отказано в доступе к подзащитному. А к самому человеку - применяться пытки с целью выбить показания с признанием в преступлениях, которых он не совершал. Имеет место и принудительное помещение арестованных в Крыму без решения суда в психиатрическую больницу на срок до 28 суток, где в отсутствие их адвокатов продолжаются допросы".

"В авторитарной России невозможно справедливое правосудие, - заявляют подписанты. - Единственный шанс вернуть домой наших родных и остановить эскалацию политических репрессий в оккупированном Крыму - это усилить международное давление на Россию, которая демонстративно пренебрегает принципами международного права".

В этой связи авторы обращения призывают ЕП принять следующие меры. Во-первых, ввести новые санкции против Москвы за нарушение прав человека в Крыму. Во-вторых, назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу для постоянного контроля ситуации с нарушением прав человека. В-третьих, начать антикоррупционные расследования в странах - членах Евросоюза, чтобы выявить незаконно нажитые средства, а также политические связи высшего российского руководства. В-четвертых, добиваться от России беспрепятственного допуска в Крым представителей международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Пятая предлагаемая мера - настаивать на прекращении Москвой политических преследований и немедленном освобождении политзеков - граждан Украины. Шестая - начало постоянного мониторинга процессов по политическим делам и отправка дипломатов стран ЕС на судебные заседания. Седьмая - отправка в учреждения, куда помещены украинские политзеки, миссии с участием независимых медиков для контроля условий их содержания и состояния здоровья. Наконец, восьмая мера - создание рабочей группы для составления списка лиц, причастных к фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины, и введение против этих лиц персональных санкций.