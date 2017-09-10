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новость "Дело 26 февраля": прокурор просит смягчить обвинение

10.09.2017
Али Асанов и Мустафа Дегерменджи у здания суда, 11.04.2017. Фото: krymr.com
Али Асанов и Мустафа Дегерменджи у здания суда, 11.04.2017. Фото: krymr.com
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На очередных слушаниях по "делу 26 февраля", сфабрикованному против крымскотатарских активистов, прокурор попросил внести в обвинительное заключение ряд коррективов, объективно улучшающих положение подсудимых. О прошедшем в пятницу заседании тогда же сообщили "Крым.Реалии".

Чиновник ходатайствовал об исключении из фабулы дела обвинение в том, что фигуранты врывались в здание Верховной рады Крыма. Также он заявил о необходимости существенно сократить список потерпевших, исключив из их числа 83 лица из 86 - всех, кроме Шлягина, Ивкина и Бербенца.

Нападение на Шлягина прокурор предложил вменить Мустафе Дегерменджи и Эскендеру Эмирвалиеву, нападение на Ивкина - Али Асанову и Арсену Юнусову, а нападение на Бербенца - Эскендеру Кантемирову.

Судья подконтрольного России Центрального райсуда Симферополя Сергей Деменок, который ведет процесс, объявил, что вынесет решение по ходатайству на следующем заседании. Оно назначено на 22 сентября; начало в 14 часов.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о "массовых беспорядках". Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений двое человек погибли, а десятки получили различные травмы.

Первый процесс по делу начался в декабре 2015 года в верховном суде аннексированного Крыма, однако уже в феврале 2016-го коллегия вернула материалы в прокуратуру. На предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья верховного суда Виктор Зиньков разделил дело. Материалы в отношении основного фигуранта - зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза - он оставил на рассмотрение в суде региона, а основное дело передал в районный суд.

Слушания по существу этого дела продолжаются с ноября 2016-го. Всем пятерым обвиняемым инкриминирована часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии. Четверо фигурантов в 2015 году были заключены в СИЗО. Кантемирова и Эмирвалиева после двух месяцев заключения освободили под поручительство; Асанов и Дегерменджи были переведены под домашний арест лишь 6 апреля нынешнего года. Находился ли ранее под стражей Арсен Юнусов, неизвестно.

Дегерменджи и Асанов полностью отрицают вину. Эмирвалиев и Арсен Юнусов признают участие в драке, но отвергают обвинение в массовых беспорядках. Той же позиции первоначально придерживался и Кантемиров. Однако на слушаниях 5 февраля он ходатайствовал о выделении материалов в отношении себя в отдельное производство и рассмотрении их в особом порядке. Такая мера может быть применена лишь в случае признания вменяемой вины. Судья Деменок, однако, ходатайство отклонил.

Осенью 2015 года выяснилось, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из СИЗО в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложения отвергли. 6 марта, выступая со свидетельскими показаниями на суде над зампредом Меджлиса, они сообщили, что предложения оговорить Чийгоза исходили от муфтия Крыма Эмирали Аблаева, известного как коллаборант и доносчик. Беседы Аблаева с политзеками проходили в помещении СКР.

Суд по существу дела Чийгоза стартовал в августе 2016 года. Процесс занял больше 150 заседаний. Месяц назад прокурор Анастасия Супряга запросила для политика восемь лет общего режима по части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков). Чийгоз отказался признать вину и заявил, что приговор ему будет приговором всем крымским татарам.

Решение по делу Чийгоза коллегия в составе Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова огласит в понедельник, 11 сентября.

В октябре и декабре 2015 года по "делу 26 февраля" были осуждены в особом порядке еще двое фигурантов - Эскендер Небиев и Талят Юнусов. Оба получили условные сроки.

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10.09.2017
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