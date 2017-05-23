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Также: Украина, Война, Россия, Право, Европа, Ксенофобия, Общество, Политика, Мир | Персоны: Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Николай Полозов

новость Крымский суд отказался вызвать Чубарова на допрос по делу Чийгоза

23.05.2017
Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз. Источник: investigator.org.ua
Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз. Источник: investigator.org.ua
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Верховный суд аннексированного Крыма отказался вызвать главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в качестве свидетеля по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в "организации массовых беспорядков" на митинге у Верховной рады региона 26 февраля 2014 года. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на адвоката политзека Николая Полозова.

По словам Полозова, он заявил ходатайство о допросе Чийгоза в понедельник. Судьи перенесли его рассмотрение на следующий день, чего по закону делать не имели права. Адвокат считает, что суд взял паузу, чтобы этот вопрос обсудили некие "политические кураторы".

Во вторник суд отказался удовлетворить ходатайство защиты. "Они посчитали, что это меньшее зло, чем понести политические издержки того, чтобы допустить главнейшего врага крымских чиновников обратно в Крым", - сказал адвокат. Он расценил это решение как "дискредитацию суда".

15 мая Чубаров выразил готовность приехать в Крым, чтобы выступить свидетелем защиты на процессе Чийгоза. С таким предложением к Чубарову обратился Полозов. Юрист сослался на часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации), которая гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемых.

5 июля 2014 года российские силовики не допустили Чубарова в Крым, когда он возвращался с континентальной Украины. Тогдашний прокурор аннексированного региона Наталья Поклонская, прибывшая на погранпункт, зачитала политику постановление о запрете въезда в Россию на срок пять лет. С тех пор председатель Меджлиса постоянно живет в Киеве.

В мае 2015-го УФСБ по Крыму и Севастополю открыло против Чубарова дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии. Поводом стало выступление политика в эфире украинских СМИ. В октябре того же года Чубаров был заочно арестован в Симферополе. Поклонская тогда же говорила, что запрет на въезд в Россию с председателя Меджлиса снят, однако при посещении полуострова политика могут задержать, "если следователь усмотрит для этого основания".

Между тем в ноябре 2015-го Интерпол прекратил международный розыск Чубарова.

Последующие сообщения Поклонской позволяли заключить, что против председателя Меджлиса в Крыму открыто еще одно дело - в связи с гражданской блокадой полуострова. Несколькими месяцами позже Меджлис был запрещен как экстремистская организация.

Чийгоз стал первым арестованным по "делу 26 февраля" и его основным фигурантом. Политик находится в заключении с 29 января 2015 года. По части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков) зампреду Меджлиса грозит от 8 до 15 лет колонии. Вину политзек категорически отрицает.

На прошлой неделе коллегия крымского верховного суда исключила из приговора фигуранту дела Таляту Юнусову, приговоренному в особом порядке к условному сроку, упоминания о Чийгозе как о "организаторе массовых беспорядков", заменив их упоминаниями "лица, дело в отношении которого выделено в отдельное уголовное производство". Таким образом, в приговоре по делу Чийгоза нельзя будет сослаться на приговор Юнусову.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о "массовых беспорядках". Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Кроме Чийгоза в деле было еще семь фигурантов. Им, в отличие от зампреда Меджлиса, вменили часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую от 3 до 8 лет колонии. Двоих обвиняемых еще в 2015 году осудили в особом порядке к условным срокам. Дело Чийгоза и остальных пятерых в конце того же года начало рассматриваться в суде, однако в феврале 2016-го было возвращено в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили - материалы в отношении Чийгоза выделены в отдельное производство.

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23.05.2017
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