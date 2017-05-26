Реклама

Активисты "Крымской правозащитной группы", Объединения родственников политзаключенных Кремля и сотрудники редакции журнала "Черноморская безопасность" направили президенту Франции Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором призвали его оказать содействие в освобождении украинских политических заключенных в России. Документ опубликовала глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

Обращение к Макрону связано с намеченным на 29 мая визитом в Париж российского президента. Как отмечается в письме, Владимира Путин "стоит на вершине пирамиды авторитарно-репрессивной клептократии России, которая творит произвол на оккупированных территориях Украины, организовывает политические преследования граждан Украины".

"Олег Сенцов, Александр Кольченко, Ахтем Чийгоз, Руслан Зейтуллаев, Арсен Джеппаров, Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штибликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, Владимир Балух - это далеко не полный перечень тех, кто репрессирован в Крыму, подвергается издевательствам и пыткам, кому после многих месяцев пребывания под стражей отказывают в независимой правозащите. О некоторых из них вообще ничего не известно, потому что к ним не допускают независимых адвокатов", – говорится в документе.

Авторы письма подчеркивают, что Европарламент в своей резолюции по Крыму от 16 марта отметил ответственность российской оккупационной власти за политическое преследование десятков активистов, незаконные аресты, пытки, нарушения свободы слова и прессы. "Призываем Вас, господин Президент, откровенно выразить Владимиру Путину наше требование освобождения всех политических пленников Кремля", - говорится в документе.

Авторы письма призывают также усилить антироссийские санкции "за преследование, незаконное содержание под стражей и пытки инакомыслящих на оккупированных территориях".

13 марта близкие политзеков - граждан Украины обратились к Европарламенту с открытым письмом, в котором призвали ввести новые санкции против России. "Репрессивное антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство России дает широкие возможности для борьбы с инакомыслием, - говорилось в заявлении. - Технология преследований в совершенстве отработана. Сразу после ареста человек оказывается в изоляции. К арестованным месяцами не допускают украинского консула. Нанятому семьей независимому адвокату может быть безосновательно отказано в доступе к подзащитному. А к самому человеку - применяться пытки с целью выбить показания с признанием в преступлениях, которых он не совершал. Имеет место и принудительное помещение арестованных в Крыму без решения суда в психиатрическую больницу на срок до 28 суток, где в отсутствие их адвокатов продолжаются допросы".

"В авторитарной России невозможно справедливое правосудие, - заявляли авторы документа. - Единственный шанс вернуть домой наших родных и остановить эскалацию политических репрессий в оккупированном Крыму - это усилить международное давление на Россию, которая демонстративно пренебрегает принципами международного права".