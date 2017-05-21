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Коллегия верховного суда аннексированного Крыма (судья-докладчик - Андрей Палий) исключила из приговора фигуранту "дела 26 февраля" Таляту Юнусову, осужденному в особом порядке к условному сроку, указания на зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза как на организатора "массовых беспорядков". О решении, принятом в пятницу, тогда же сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на Андрея Лесового, адвоката политзека.

Теперь все упоминания Чийгоза в приговоре заменены упоминаниями "лица, дело в отношении которого выделено в отдельное уголовное производство".

Решение принято по апелляционной жалобе зампреда Меджлиса, поданной 6 марта. Хотя приговор Юнусову был вынесен еще 28 декабря 2015 года, отмечал политзек, с текстом решения его ознакомили лишь 14 месяцев спустя - 27 февраля 2017-го. В этой связи Чийгоз ходатайствовал о восстановлении сроков апелляции на приговор.

В самой жалобе указывалось, что дело Юнусова было рассмотрено без участия как самого Чийгоза, так и его адвокатов. Между тем в приговоре в качестве установленных судом указан ряд фактов, непосредственно затрагивающих зампреда Меджлиса, а поскольку дело рассматривалось в особом порядке, эти факты в процессах доказаны не были. Таким образом, заключил Чийгоз, судья подконтрольного России Центрального райсуда Симферополя Виталий Михайлов вышел за пределы рассматриваемых обвинений в отношении Юнусова.

Как пояснил на своей ФБ-странице другой адвокат политзека, Николай Полозов, в процессе самого Чийгоза, который продолжается в том же верховном суде Крыма, прокурор представила приговор Юнусову как одно из доказательств обвинения. "Но этот номер не пройдет", - заметил юрист в связи с решением по апелляционной жалобе.

Такое же мнение высказал и адвокат Лесовой. "Теперь оппоненты Чийгоза лишены возможности ссылаться на приговор декабря 2015 года, что якобы Чийгоз признан лицом, которое организовало и участвовало в преступлении", - передают слова юриста "Крым.Реалии".

В дальнейшем должно пройти разбирательство по аналогичной жалобе Чийгоза на приговор другому осужденному в особом порядке фигуранту дела - Эскендеру Небиеву. Эта бумага была направлена в суд одновременно с жалобой на приговор Юнусову.

Юнусов был арестован в марте 2015 года, а уже два месяца спустя освобожден под поручительство советника полпреда Владимира Путина в "крымском федеральном округе" Эскендера Билялова. Он получил три с половиной года условно по части 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках). Никаких деталей разбирательства не сообщалось.

Бывшего оператора крымскотатарского телеканала ATR Небиева арестовали в апреле 2015-го, а через два месяца также освободили - под поручительство муфтия Крыма Эмирали Аблаева. 9 октября Небиев был задержан повторно, а через три дня его осудили к двум с половиной годам условно по той же части 2 статьи 212. Коллаборантские СМИ заявляли, что Небиев дал показания не только против себя, но и против Чийгоза. Однако крымскотатарская общественность отнеслась к этой информации с недоверием. Показания Небиева на суде над зампредом Меджлиса, данные 27 февраля 2017-го, - в день, когда Чийгоз ознакомился с приговорами ему и Юнусову, - подтвердили справедливость такой позиции.

Как Небиева, так и Юнусова защищал адвокат Джемиль Темишев. Именно он убедил своих клиентов признать вину и выбрать особый порядок. В своем обращении из СИЗО, написанном 28 февраля, Чийгоз резко раскритиковал Темишева. Зампред Меджлиса заявил, что адвокат "помог обвинению оболгать ни в чем не повинных людей, которые уже более двух лет находятся в СИЗО", а также подставил под удар весь крымскотатарский народ.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о "массовых беспорядках". Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Чийгоз стал первым арестованным по делу и его основным фигурантом. Политик находится в заключении уже с 29 января 2015 года. По части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков) зампреду Меджлиса грозит от 8 до 15 лет колонии. Вину политзек категорически отрицает.

Кроме Чийгоза, Талята Юнусова и Небиева в деле еще пять фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. Им, так же как и обоим осужденным в особом порядке, вменена часть 2 статьи 212 кодекса, предусматривающая от 3 до 8 лет колонии.

Основное "дело 26 февраля" начало рассматриваться в суде в декабре 2015 года, однако полтора месяца спустя, в феврале 2016-го, было возвращено в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили - материалы в отношении Чийгоза были выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса продолжаются с августа 2016 года; разбирательство ведет коллегия в составе судей Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова. Прошло уже свыше 110 заседаний процесса; последние недели продолжаются допросы свидетелей защиты.

Слушания по основному "делу 26 февраля" идут с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля последние двое фигурантов, до того момента удерживавшиеся в СИЗО, - Асанов и Дегерменджи - были переведены под домашний арест.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о готовности прибыть в аннексированный Крым для дачи показаний по делу Чийгоза. С предложением выступить в процессе к политику обратился адвокат Полозов. Хотя против Чубарова в Крыму открыто как минимум два уголовных дела, часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации) гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемого и от лишения свободы.

В пятницу Чубаров встретился с Полозовым в Киеве и передал ему соответствующее заявление в верховный суд Крыма.