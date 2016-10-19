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Глава МИДа Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти немедленно освободить крымских узников Олега Сенцова и Александра Кольченко. Заявление министра приводит сайт британского парламента.

"Мы действительно обеспокоены количеством украинских граждан, которые выразили свой протест против присоединения Крыма и получили длительные тюремные сроки, включая Сенцова и Кольченко. Мы обращаемся к российским властям с требованием освободить их немедленно", - сказал министр.

При этом Джонсон подчеркнул, что Великобритании и России следует продолжать сотрудничество в областях, где у них есть общие интересы. Однако, добавил министр, в связи с "безжалостным" поведением России на Украине и в Сирии, давление на Москву стоит усилить.

В начале июля Amnesty International начала бессрочную кампанию за освобождение Сенцова и Кольченко.

В 2015 году Сенцов и Кольченко были осуждены соответственно к 20 и 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов доставлен отбывать срок в ИК-1 в Якутске. Сведений об условиях его содержания в колонии нет. Кольченко находится в ИК-6 в Копейске, пригороде Челябинска. В конце июня стало известно, что силовики навязывают политзеку российское гражданство, принятие которого сделало бы невозможным его выдачу на Украину до конца срока заключения.

В начале мая сообщалось, что Сенцов и Кольченко заполнили все документы, необходимые для их экстрадиции на Украину. 15 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Украина ведет совместную работу для обмена заключенными, и в числе заключенных упомянул Сенцова.

На другой день глава Минюста Александр Коновалов заявил, что возвращение Сенцова и Кольченко не относится к компетенции его ведомства. Чиновник пояснил, что процедура рассмотрения документов об экстрадиции осужденных на родину занимает определенное время, а вопрос ускоренной выдачи, как в случае с Надеждой Савченко, решается дипломатически. В апреле в Минюсте заявляли, что если для выдачи Сенцова и Кольченко будет задействован юридический механизм, то на родину они вернутся не раньше осени.

Фигурантами дела "крымских террористов" наряду с Сенцовым и Кольченко были Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Афанасьев, подавший на имя Путина ходатайство о помиловании, в середине июня вернулся на Украину. Чирния в начале июня доставили из магаданской ИК-4 в Институт им. Сербского на очередную психиатрическую экспертизу. Правозащитники не исключали, что политзека хотят признать невменяемым, помиловать и выдать на Украину.