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Также: Телевидение, Европа, Право, СМИ, Мир, Общество, Политика | Персоны: Маргарита Симоньян, Мария Захарова

новость В Великобритании заблокированы все счета RT

17.10.2016
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
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В Великобритании заблокированы все счета пропагандистского иновещательного телеканала России RT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главреда телеканала Маргариту Симоньян. Это решение, заметила Симоньян, пересмотру не подлежит.

По утверждению пропагандистки, блокировка счетов стала для нее неожиданностью. "Ни вчера, ни позавчера, ни месяц назад ничего нового с нами не происходило и никаких угроз в наш адрес не было, - заметила Симоньян. - Возможно - но это только наша гипотеза, - связано с тем, что мы ждем объявления новых санкций британских и американских против России".

Юристы выясняют точную причину заморозки счетов, заключила главред RT.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в связи с блокировкой счетов телеканала заявила, что "Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова".

Между тем, отмечает РБК, ранее британский регулятор телекоммуникационной отрасли Ofcom предъявлял претензии к RT. В середине сентября он заподозрил российский телеканал в том, что он предвзято освещает работу фирмы Cuadrilla, ведущей добычу сланцевого газа. Всего Ofcom заявил о 15 нарушениях RT правил телевещания, после чего начал в отношении канала проверку.

В ноябре 2014 года Ofcom грозил RT санкциями за тенденциозное освещение войны на Украине.

В сентябре 2015-го Ofcom закрыл выходившую на RT программу Truthseeker за нарушение принципов вещания. Выпуски передачи с сайта телеканала удалили.

Решение было принято по жалобе Би-Би-Си. В одном из выпусков Truthseeker заявлялось, будто Би-Би-Си инсценировала атаку с применением химического оружия в Сирии, чтобы снять репортаж, и заменила реплики одного из героев сюжета. Утверждалось, что "фальсификации" Би-Би-Си обнаружены в результате "масштабного общественного расследования".

Несколькими неделями раньше британский банк BBVA заблокировал перевод на счет RT денег, полученных от продажи рекламы в Великобритании. Руководство банка объяснило такое решение тем, что к трансакции может иметь косвенное отношение гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, на которого распространяются санкции Евросоюза.

В июле 2015 года в Лондоне был арестован счет "России сегодня", несмотря на то что на это агентство санкции ЕС не распространяются, а счет оформлен не на Киселева.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
17.10.2016
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Владимир Абаринов

Мой измученный RT

Владимир Абаринов, 09.11.2015

Верная жанру трамвайной склоки, Симоньян называет Креймера "аппаратчиком эпохи Буша", а его предложение характеризует как "в высшей степени незаконное". "Но какое кому дело до законности? - риторически вопрошает она. - Когда речь идет о том, чтобы заткнуть рот RT и наказать Россию, все средства хороши".

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