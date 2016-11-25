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Сайт Еврокомиссии в четверг подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя ЕК.

Атака началась около 15 часов. Чиновники столкнулись с невозможностью выйти в Сеть из-за перегруженности интернет-каналов. На сервера ЕК поступали миллионы запросов. По словам одного из сотрудников, соединение падало дважды, оба раза - на несколько часов. Работа Еврокомиссии оказалась парализована.

Позже IT-служба отразила атаку без отключения интернета. Скорость соединения, однако, на некоторое время снизилась.

По состоянию на поздний вечер 24 ноября компьютерщики продолжали работать над проблемой, однако один из них заверил издание, что ситуация под контролем. Сообщается, что IT-служба не исключает новой атаки на свои сервера в ближайшее время и готовится к ней.

Отмечается, что хакеры пытались не только оставить чиновников без интернета, но и получить доступ на сервера ЕК. Однако представитель Еврокомиссии заверил, что взломаны компьютеры не были.

Кто именно совершил атаку, "остается неизвестным или не раскрывается", отмечает издание. Сообщается, что детали инцидента IT-служба ЕК сообщила в отчете службе компьютерной безопасности Евросоюза.

Ранее сообщалось, что к предпринятым в последние месяцы масштабным кибератакам на государственные учреждения и СМИ ряда стран, в том числе США, Великобритании и Франции, причастны хакеры из группировки Fancy Bear, связанной с российским ГРУ.