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Министры финансов стран - членов Евросоюза договорились включить в санкционный список, принятый в связи с агрессией Россией против Украины, еще ряд чиновников аннексированного Крыма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Петера Кажимира - главу Минфина Словакии, которая председательствует в ЕС во второй половине нынешнего года.

Кто именно станут новыми фигурантами списка, в публикации не уточняется.

Санкционный список был принят Евросоюзом 17 марта 2014 года, на другой день после незаконного "референдума" в Крыму. В дальнейшем он неоднократно расширялся. Сейчас в список входят 151 персоналия и 37 организаций. Их финансовые активы на территории Евросоюза заморожены; физическим лицам также запрещен въезд в ЕС.

Решение о продлении санкций Совет Евросоюза принимает каждые полгода. В сентябре санкции были продлены до 15 марта 2017-го.