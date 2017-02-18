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новость Росавиация объяснила передачу Нидерландам нерасшифрованных данных по катастрофе Boeing-777

18.02.2017
Обломки сбитого Boeing-777. Фото из @euromaidan
Обломки сбитого Boeing-777. Фото из @euromaidan
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Росавиация объяснила передачу комиссии по расследованию гибели малайзийского Boeing-777 необработанных данных с российского радиолокатора неизбежной потерей информации при переводе в другой формат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных. Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора", - говорится в сообщении.

Росавиация предложила направить в Нидерланды специалистов для помощи в расшифровке данных. "Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора", - отметили в пресс-службе.

В конце октября Россия передала Нидерландам данные с радиолокатора. В январе западные СМИ сообщали, что голландские следователи не смогли воспользоваться переданной информацией, так как возникли проблемы с ее расшифровкой. Объяснялось это тем, что данные были зашифрованы не по международным стандартам.

28 сентября Международная следственная группа представила второй отчет о причинах крушения Boeing-777. В докладе говорится, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", находившегося в 6 километрах от города Снежное.

Эта территория в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500×600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что "Бук" на Украину доставили из России. После того как лайнер был сбит, ЗРК вернули в Россию. В дальнейшем Международная следственная группа установила и идентифицировала около 100 человек, которые перевозили из России ЗРК "Бук" и отдавали приказы о запуске ракеты.

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