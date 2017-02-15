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новость Bellingcat: К удару по Boeing-777 причастен полковник ГРУ Дубинский

15.02.2017
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
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К транспортировке ЗРК "Бук-М1", который 17 июля 2014 года сбил над Донецкой областью Украины малайзийский Boeing-777, причастен 54-летний отставной полковник российского ГРУ Сергей Дубинский. Об этом сообщается в докладе международной экспертно-журналисткой группы Bellingcat.

Переговоры Дубинского с боевиками ДНР были перехвачены СБУ и уже на другой день после катастрофы лайнера опубликованы. В переговорах полковник фигурировал под позывным Хмурый. Как отмечается в докладе, украинская спецслужба верно идентифицировала голос Хмурого, однако не сумела установить его настоящее имя. В материалах СБУ он проходил как офицер ГРУ Сергей Петровский. Под таким именем он фигурировал и в публикациях СМИ, появившихся начиная с апреля 2015 года.

Между тем, продолжает Bellingcat, Петровский - это псевдоним. Выяснить это удалось, проанализировав письмо Дубинского, отправленное 28 апреля 2014 года командиру донецких террористов Игорю Гиркину, почтовый аккаунт которого был взломан еще в мае 2014-го. Письмо было послано с адреса karahan1962@mail.ru. Пользователь по имени Карахан, он же Сергей Дубинский, был зарегистрирован на сайте ветеранов 181-го мотострелкового полка. В 2016-м один из сослуживцев Дубинского поместил на этом ресурсе его фото, в котором перечислялся целый ряд псевдонимов полковника, в том числе Петровский, Хмурый и Карахан. Сейчас это фото с сайта удалено.

О том, что под псевдонимом Петровский скрывается именно Дубинский, 7 февраля сообщил "Информнапалм". Однако в публикации этого ресурса ошибочно утверждалось, что Дубинский воевал в Славянске. На деле в этом городе был замечен другой боевик с позывным Хмурый; именно его фотографией и проиллюстрирована статья "Информнапалма".

Как говорится в докладе, Дубинский на службе в армии с середины 1980-х годов. Участник войн в Афганистане и Чечне.

По данным "Информнапалма", Дубинский - уроженец пгт Великая Новоселка Донецкой области Украины (находится на территории, контролируемой законными властями). Младший брат полковника Роман - гражданин Украины, живет в Киеве и занимается бизнесом.

Первый раз Дубинский уволился в запас в 1997 году. В 2005 году он поселился в Великой Новоселке. В 2011-2012 годах в ходе ревизии в частях Южного военного округа было обнаружено, что с 2004-го пенсия спецназовцу выплачивалась незаконно. Суд обязал Дубинского вернуть полученные деньги. Тот обратился к командованию Южного округа с просьбой восстановить его личное дело и оформить увольнение в запас с начислением пенсии. В 2012 году Дубинскому выдали предписание отправиться в распоряжение командира 22-й бригады спецназа ГРУ, дислоцирующейся в поселке Степной Аксайского района Ростовской области, встать на все виды обеспечения и готовиться к увольнению. При этом, отмечает "Информнапалм", в своей части Дубинский находился фиктивно - фактически он все последующее время вплоть до формальной отставки в апреле 2014 года жил в Донецкой области.

В "армии" ДНР Дубинский, действовавший под псевдонимом Петровский, имел звание "генерал-майора". Он сформировал и возглавил "ГРУ республики".

В начале 2015 года полковник окончательно переселился в Россию. Он живет на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области в новом частном доме по адресу ул. Молодежная, 4в.

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15.02.2017

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