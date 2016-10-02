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новость Черная сотня

Список подозреваемых по делу о гибели Boeing-777 будет утвержден до конца года
02.10.2016
Джули Бишоп. Фото: foreignminister.gov.au
Джули Бишоп. Фото: foreignminister.gov.au
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Список подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing-777 в небе над Восточной Украиной 17 июля 2014-го будет утвержден до конца нынешнего или в начале следующего года. Как передает Reuters, такое заявление сделала глава МИД Австралии Джули Бишоп.

После этого, добавила министр, начнется уголовное преследование предполагаемых виновников.

Бишоп заметила, что подозреваемые должны предстать перед международным трибуналом, подобно террористам, которые в 1988 году по указанию ливийского диктатора Муаммара Каддафи взорвали Boeing-747 компании PanAmerican над Локерби, Шотландия.

28 сентября Международная следственная группа представила второй отчет о причинах крушения Boeing-777. В докладе говорится, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", находившегося в 6 километрах от города Снежное.

Эта территория в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500×600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что "Бук" на Украину доставили из России. После того как лайнер был сбит, ЗРК вернули в Россию.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек.

30 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров отказался извиняться за гибель Boeing. Чиновник заметил, что Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования. "Есть 100 имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил Лавров.

1 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расследование крушения Boeing велось в условиях заведомо предвзятого отношения к России. "Следствие нельзя вести исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия", - пояснил чиновник.

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02.10.2016

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