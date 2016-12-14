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новость Земная сотня

Следствие выявило около 100 причастных к катастрофе Boeing-777 в Донбассе
14.12.2016
Перевозка "Бука" из Донецка в Снежное. Торез, 17.07.2014. Фото из доклада Bellingcat
Перевозка "Бука" из Донецка в Снежное. Торез, 17.07.2014. Фото из доклада Bellingcat
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Международная следственная группа установила и идентифицировала около 100 человек, которые перевозили из России ЗРК "Бук" и отдавали приказы о запуске ракеты, сбившей малайзийский Boeing-777 над Донбассом. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, сообщает "Украинская правда".

"В рамках следствия мы не объявляем, кто является подозреваемым или свидетелем. Потому что роль каждого человека еще устанавливается, - отметил Сторожук. - Одна из версий следствия заключается в том, что некоторые люди выполняли определенные поручения, не зная для чего".

Следствие устанавливает личности еще двоих подозреваемых. "На сегодняшний день нас очень интересует идентификация так называемого Андрея Ивановича с позывным "Орион" и Николая Федоровича с позывным "Дельфин", - сказал Сторожук.

Замгенпрокурора призвал людей, которые стали свидетелями перевозки "Бука", дать показания . "У меня уверенность, что такие люди найдутся и предоставят информацию", - отметил заместитель генпрокурора. Сторожук от имени международной следственной группы заверил, что в каждой входящей в группу стране действует программа защиты свидетелей.

28 сентября Международная следственная группа представила второй отчет о причинах крушения Boeing-777. В докладе говорится, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", находившегося в 6 километрах от города Снежное.

Эта территория в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500×600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что "Бук" на Украину доставили из России. После того как лайнер был сбит, ЗРК вернули в Россию.

2 октября глава МИДа Австралии Джули Бишоп заявила, что список подозреваемых по делу о гибели Boeing-777 будет утвержден до конца нынешнего или в начале следующего года. После этого, добавила министр, начнется уголовное преследование предполагаемых виновников. Бишоп заметила, что подозреваемые должны предстать перед международным трибуналом, подобно террористам, которые в 1988 году по указанию ливийского диктатора Муаммара Каддафи взорвали Boeing-747 компании PanAmerican над Локерби, Шотландия.

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14.12.2016
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В отличие от Лугового с Ковтуном, бойцы видимого фронта в Донбассе ни от кого особенно не скрывались. Их отрядили на Украину вместе с "Буками", чтобы уничтожать военные самолеты противника, и они беззаботно постили свои рассказы о подвигах и геройские фотки в сети. Они не скрывались. Поэтому дело о сбитом "Боинге" расследуется по открытым источникам.

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