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В МИД России будет вызвана посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ей разъяснят причины неприятия Москвой методов работы Международной следственной группы по гибели малайзийского Boeing-777.

"Обратило на себя внимание тотальное неприятие нидерландской стороной любой, даже обстоятельно аргументированной критики обнародованных промежуточных итогов уголовного расследования по делу о крушении малайзийского "Боинга" в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Представленные предварительные результаты деятельности Совместной следственной группы навязчиво преподносятся как единственно верные и не терпящие каких-либо сомнений и возражений, - заявила Захарова. - Главе нидерландской дипмиссии будут представлены доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации".

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что расследование крушения Boeing-777 велось в условиях заведомо предвзятого отношения к России. "Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия, - сказал Песков. - Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, оно обречено на необъективность, оно обречено на провал".

В пятницу МИД Нидерландов вызвал посла России. От него потребовали объяснить критику со стороны Москвы расследования катастрофы MH17. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что российская реакция на результаты расследования "ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость" следователей, передает агентство. "Российскому послу сообщили, что такая необоснованная критика неприемлема", - сказал министр.

При этом Песков вызов российского посла оценили позитивно. "Глава нашего дипломатического представительства в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли", - сказал Песков.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за гибель Boeing-777. "Принести извинения за что?" - спросил Лавров в ответ на предложение ведущего Би-Би-Си Стивена Сакура принести извинения в связи с обнародованной информацией. По словам министра, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - отметил он.

В среду следователи Международной следственной группы представили второй отчет о причинах крушения Boeing-777 в небе над Донбассом. В докладе говорится, что сбившая малайзийский лайнер ракета была выпущена из комплекса "Бук", находившегося в шести километрах от города Снежное.

Эта территория 17 июля 2014 года, в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500 на 600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ЗРК "Бук" из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что комплекс "Бук" на Украину доставили из России. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек. Срок расследования продлен до 2018 года.