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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за гибель малайзийского Boeing-777 над Донбассом в связи с докладом Международной следственной группы. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Принести извинения за что?" - спросил Лавров в ответ на предложение ведущего Би-Би-Си Стивена Сакура принести извинения в связи с обнародованной информацией. По словам министра, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил он.

Лавров заявил, что Россия обнародовала и предоставила следственной группе огромный объем данных относительно крушения самолета, но не получила на них реакции. В то же время принятые группой во внимание данные, полученные от Украины и США, опубликованы не были, подчеркнул министр.

В пятницу МИД Нидерландов вызвал посла России. От него потребовали объяснить критику со стороны Москвы расследования катастрофы MH17. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что российская реакция на результаты расследования "ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость" следователей, передает агентство. "Российскому послу сообщили, что такая необоснованная критика неприемлема", - сказал министр.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вызов российского посла оценили позитивно. "Глава нашего дипломатического представительства в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли", - сказал Песков.

В среду следователи Международной следственной группы представили второй отчет о причинах крушения Boeing-777 в небе над Донбассом. В докладе говорится, что сбившая малайзийский лайнер ракета была выпущена из комплекса "Бук", находившегося в шести километрах от города Снежное.

Эта территория 17 июля 2014 года, в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500 на 600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ЗРК "Бук" из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что комплекс "Бук" на Украину доставили из России. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек. Срок расследования продлен до 2018 года.

В четверг представитель российского МИДа Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва сожалеет в связи с низким качеством и политизированностью расследования крушения.