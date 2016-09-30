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В отличие от Лугового с Ковтуном, бойцы видимого фронта в Донбассе ни от кого особенно не скрывались. Их отрядили на Украину вместе с "Буками", чтобы уничтожать военные самолеты противника, и они беззаботно постили свои рассказы о подвигах и геройские фотки в сети. Они не скрывались. Поэтому дело о сбитом "Боинге" расследуется по открытым источникам.
В отличие от Лугового с Ковтуном, бойцы видимого фронта в Донбассе ни от кого особенно не скрывались. Их отрядили на Украину вместе с "Буками", чтобы уничтожать военные самолеты противника, и они беззаботно постили свои рассказы о подвигах и геройские фотки в сети. Они не скрывались. Поэтому дело о сбитом "Боинге" расследуется по открытым источникам.
В проекте голландского отчета сказано то, о чем сообщалось уже многократно. Подтвердились очевидные и худшие для Кремля подозрения: 298 человек, летевших из Амстердама в Куала-Лумпур, убили те, кого в России принято называть ополченцами, а в других странах - иначе. А дальше будет суд.
В проекте голландского отчета сказано то, о чем сообщалось уже многократно. Подтвердились очевидные и худшие для Кремля подозрения: 298 человек, летевших из Амстердама в Куала-Лумпур, убили те, кого в России принято называть ополченцами, а в других странах - иначе. А дальше будет суд.
Следует сказать о двух людях, которые оказали решающее воздействие на политиков. Это, во-первых, Марина Литвиненко, которая долгие годы боролась за установление истины в деле об убийстве ее мужа. Во-вторых, это сам Владимир Владимирович. Он сделал все возможное, чтобы публичное расследование состоялось и приговор прозвучал.
Следует сказать о двух людях, которые оказали решающее воздействие на политиков. Это, во-первых, Марина Литвиненко, которая долгие годы боролась за установление истины в деле об убийстве ее мужа. Во-вторых, это сам Владимир Владимирович. Он сделал все возможное, чтобы публичное расследование состоялось и приговор прозвучал.
А если катастрофа - взрыв бомбы на борту, - то ее масштаб увеличивается до цены его сирийской авантюры. И эта цена может расти - кто убережет от опасности пассажиров других российских рейсов в кризисных регионах? Каждый новый день операции по спасению Асада увеличивает риски. Россия столкнулась с тем, с чем и должна была столкнуться на Ближнем Востоке, - с фанатизмом и желанием мстить.
А если катастрофа - взрыв бомбы на борту, - то ее масштаб увеличивается до цены его сирийской авантюры. И эта цена может расти - кто убережет от опасности пассажиров других российских рейсов в кризисных регионах? Каждый новый день операции по спасению Асада увеличивает риски. Россия столкнулась с тем, с чем и должна была столкнуться на Ближнем Востоке, - с фанатизмом и желанием мстить.
Может, правда, а может, и нет. Дмитрий Сергеевич произносит эту удивительную фразу, слегка утомленный настырными вопросами интервьюера, но тем ценнее его сообщение. Единственное в своем роде. Представьте - большую группу подозреваемых в массовом убийстве долго допрашивают, все они вину отрицают, и вдруг один из них, далеко не последний человек в бригаде, просит занести в протокол: не исключаю, что вы правы.
Нет, он никого пока не сдает, однако в беседе намечается некий поворот. Песков мыслит масштабно, и это может означать, что в Кремле как-то засомневались в эффективности стратегии тупого запирательства и перманентного изготовления дезы. Все ведь уже было опробовано - и самолет, набитый мертвецами, кружил в донецком небе, и неведомый странник стучался к Сунгоркину, чтобы рассказать, как бандеровские люфтваффе атаковали "Боинг", и ославленные на весь мир спецы из "Алмаз-Антея", дезавуируя странника, проводили свои "натурные эксперименты". В ходе которых доказывалось, что авиалайнер сбили с земли украинские фашисты. Они, спецы, еще, помнится, деньги собирались содрать с ЕС, когда дело дойдет до суда. Позавчера в этом направлении был сделан довольно решительный шаг, и вот пресс-секретарь Путина стал высказываться в диалектическом плане.
Он начал проговариваться. Единственный из всех российских спикеров, сколько их есть. Покуда остальные единодушно клеймят позором нидерландских прихвостней Госдепа, указывая на заказной, понимаете ли, тенденциозный, фальсифицированный, антироссийский характер проведенного расследования.
Ситуация в целом представляется довольно простой.
Убийцы знают, что они убийцы. Следователи знают. Весь мир это знает. Однако для того, чтобы довести дело до процесса, следствие в цивилизованной стране обязано собрать и предъявить суду неопровержимые улики. Обвиняемые могут лгать, отрицать вину, играть в несознанку, менять показания или вешать убийство на непричастных, а сыщики должны выяснять истину.
Простая в целом ситуация осложняется, однако, тем обстоятельством, что на скамью подсудимых следователи усаживают не каких-то там бандитов, а целое государство. Банду иногда обслуживают высококлассные адвокаты или даже коррумпированные политики, но это максимум. В распоряжении государства практически неограниченные средства защиты своих криминальных интересов. Включая на все готовых генералов, дипломатов, депутатов, экспертов, пресс-секретарей и то, что у нас принято называть прессой.
Силы вроде неравны. С одной стороны некие следователи, пусть и поддержанные своими политиками и общественным мнением. С другой стороны, ядерная сверхдержава, чьи лучшие умы профессионально заточены на самое беззастенчивое вранье. Вранье бродит толпами и плодит версии, а правда одна-одинешенька, безальтернативная по сути своей. Но как-то так выходит, что она побеждает. Медленно, постепенно, неуклонно, но становится окончательно ясно, в подробностях, как погибли пассажиры рейса MH17 и чем занимались на Украине бойцы курской 53-й зенитно-ракетной бригады. Однако соглашаться с выводами Международной следственной группы нельзя, оттого подозреваемые столь болезенно реагируют на любую новость из Гааги или свежую публикацию Bellingcat.
Два с лишним года подряд они загружают сбитый самолет мертвыми телами и прихотливо обстреливают его: то ракетами, выпущенными украинским истребителем, а то ракетами "Бука", но, конечно, состоящего на вооружении у ВСУ. Два с лишним года подряд они проводят свои секретные совещания, на которых обсуждается единственный вопрос: как бы половчее соврать. Два с лишним года подряд они умело или неумело, в зависимости от квалификации очередного политика, силовика, спеца, "аналитика" или "машизахаровой", отгавкиваются от обвинений. В итоге пособниками преступления становятся буквально все.
Вся так называемая элита в замазке, что наверняка вызывает у нее весьма неприятные ощущения. Да и в Кремле начинают догадываться о том, что "неотвратимость наказания" - это не только юридический штамп. Это теория, многократно и убедительно подтвержденная практикой. Особенно в международных судах и трибуналах.
Сегодня происходит то, что на языке военного агитпропа называется отступлением на заранее подготовленные позиции. Только вот эти позиции оказались не там, где ранее планировалось разместить утекающие войска. Раньше последней линией обороны считалось признание в том, что малоопытные трактористы, защищая свою малую родину от киевских полчищ, коряво зарядили "Бук" и кривовато послали снаряд. Теперь, после официального обнародования информации о курских стрелках, с обещанием в обозримые сроки назвать их всех поименно, концепция меняется.
В Минобороны, оглядев на просвет свои старые спутниковые снимки, внезапно обнаруживают, что никаких украинских штурмовиков в час катастрофы там не зафиксировано. Куда-то запропастились. А Песков в интервью Би-Би-Си соглашается, что обвинения, выдвинутые против России, которая, как все знают, не является стороной конфликта в Донбассе, могут оказаться правдой.
Разумеется, ключевое слово тут "могут". Дескать, жизнь - штука непредсказуемая, чего только в ней не бывает. Да и вообще во втором отчете следственной группы "много противоречий", а ждать нужно "окончательного вердикта" в суде, которого мы, сами понимаете, не допустим. Правда, случается еще и так, что убийц судят заочно, не спросив у них разрешения, - вспомним хоть дело Литвиненко. Поэтому, должно быть, Дмитрий Сергеевич и стал сетовать на то, что российскую сторону не приглашают поучаствовать в следственных действиях. Очень к месту поминая при этом "дьявола", который скрывается "в деталях". Скрывается до поры, а потом разоблачается и сидит в клетке, мечтая о сделке со следствием или судом.
Похоже, на возможность этой, причем досрочной сделки и намекает Песков, но как-то путано и невнятно. И все же некая правда пробрезживает в его речах, в неподвижном лице, в глазах, выражение которых описать не берусь. Всем известная правда о том, как и почему погибли 298 человек в небе над Донбассом. Правда про войну, развязанную Путиным на Украине. Правда про тюрьму, которая горькими слезами плачет по нему и его многочисленным подельникам, и они уже как бы ерзают на скамье подсудимых.
Имена виновников гибели "Боинга" - это не имена российских солдат и офицеров. Это имена руководителей России. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин, Валерий Герасимов и прочие - вот кто сбил этот самолет, вот кто убил всех этих людей. И для того чтобы это понять, не нужно рыться в интернете и прочесывать социальные сети.
Уничтожение малайзийского "Боинга" - это ключевой момент в российско-украинской войне, с которого началась холодная война с Западом, и ясно, какие цели в Кремле поставлены перед нашими государствообразующими СМИ. Всеми силами и средствами, правдами и неправдами внушить, что "Боинг" сбили украинцы.
После катастрофы "Боинга" западные лидеры дают Владимиру Путину самые жесткие оценки. Мир возмущен действиями боевиков на месте трагедии. Путин должен остановить уничтожение улик, обеспечить доступ специалистов для проведения расследования и прекратить агрессию на востоке Украины. Обсуждается не только ужесточение экономических санкций, но и военный ответ.
В отчете утверждается, что "Боинг" был сбит ракетой украинской армии. А это безусловно сенсация, и речь тут идет прежде всего о месте публикации. "Российские инженеры" выступили на страницах "Новой газеты" - издания безусловно оппозиционного, качественного, уважаемого.
Отчет комиссии нидерландского Совета безопасности свидетельствует: малайзийский "Боинг" был сбит ракетой российского комплекса "Бук", причем с боевой частью той модификации, которая состоит на вооружении российской армии. И запущена эта ракета была с территории, подконтрольной в тот момент донецким сепаратистам.
В годовщину трагедии в небе над Донбассом основные страсти кипят не вокруг того, кто и как сбил малайзийский "Боинг" (с этим как раз все более или менее ясно - для тех, кто не зомбирован кремлевской пропагандой), а вокруг идеи создать международный трибунал по расследованию и наказанию виновников преступления.