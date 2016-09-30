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МИД Нидерландов вызвал посла России для дачи объяснений критики со стороны Москвы расследования катастрофы MH17. Как передает РИА "Новости", министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что российская реакция на результаты расследования "ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость" следователей, передает агентство.

"Российскому послу сообщили, что такая необоснованная критика неприемлема", - сказал министр.

В Кремле, уточняет агентство, вызов российского посла оценили позитивно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "глава нашего дипломатического представительства в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли".

В среду следователи Международной следственной группы представили второй отчет о причинах крушения "Боинга" в небе над Донбассом. В докладе говорится, что сбившая малайзийский лайнер ракета была выпущена из комплекса "Бук", находившегося в шести километрах от города Снежное.

Эта территория 17 июля 2014 года, в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500 на 600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ЗРК "Бук" из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что комплекс "Бук" на Украину доставили из России. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек. Срок расследования продлен до 2018 года.

В четверг представитель российского МИДа Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва сожалеет в связи с низким качеством и политизированностью расследования крушения.