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новость Следствие не сбить

Доклад о гибели Boeing-777: Сбившая лайнер ракета была запущена с контролируемой ДНР территории
28.09.2016
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
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Сбившая малайзийский Boeing-777 ракета была запущена из комплекса "Бук", расположенного в шести километрах от города Снежное. Об этом представители Международной следственной группы по расследованию катастрофы рассказали родственникам погибших, сообщает голландское издание Nos.

Эта территория находилась под контролем боевиков ДНР. Установленное место запуска примерно совпадает с выводами исследовательской группы Bellingcat. Эта точка также находится внутри территории, определенной как возможное место пуска ракеты Советом безопасности Нидерландов.

Комплекс "Бук" на Украину доставили из России, сообщили следователи. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

Встречу с родственниками следователи провели перед официальным представлением доклада Международной следственной группы, которое в настоящее время проходит в Нидерландах.

В октябре прошлого года Совет безопасности Нидерландов по расследованию причин и последствий аварий и катастроф представил окончательный доклад о крушении Boeing-777. Основной вывод расследования - лайнер был сбит ракетой "Бук" модели 9N314M. Расчеты показывают, что ракета могла быть запущена из точки, расположенной на площади 320 квадратных километров. Йустра подчеркнул, что в задачи комиссии не входила локализация места запуска. Все эти данные переданы в комиссию, ведущую уголовное расследование.

Целью комиссии Совбеза Нидерландов было выяснение причин катастрофы, а не определение виновных в гибели самолета. Уголовное расследование обстоятельств авиакатастрофы вела Международная следственная группа с участием специалистов из Голландии, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

В среду пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков заявил, что данные российских радаров доказывают, что ракета не могла быть выпущена с территории ДНР. "Существуют неопровержимые факты. В данном случае важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована, а именно первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные объекты, которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой ополченцами", - сказал Песков.

В понедельник Минобороны России изменило свою версию катастрофы. Начальник радиотехнических войск российской авиации Андрей Кобан сообщил, что радиолокационный комплекс "Утес-Т", расположенный у рабочего поселка Усть-Донецкий Ростовской области, зафиксировал наличие поблизости от Boeing лишь двух гражданских самолетов. Между тем 21 июля 2014-го начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Андрей Картаполов заявлял, будто вслед за Boeing "предположительно" летел украинский штурмовик Су-25. Генерал уверял, что полет Су-25 заснят на кадрах Ростовского центра видеонаблюдения.

Также, утверждал Картаполов, зафиксированы данные о воздушном объекте, который около 4 минут барражировал над местом катастрофы, контролируя ситуацию.

В феврале международная экспертно-журналистская группа Bellingcat передала в прокуратуру Нидерландов доклад, в котором утверждается, что к катастрофе Boeing могут быть причастны военные российской 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска. В документе были приведены данные примерно двух десятков военнослужащих, которые предположительно участвовали в транспортировке на Украину ЗРК "Бук-М1", из которого был сбит Boeing.

3 мая Bellingcat сообщила, что однозначно установила номер российского "Бука". На всех кадрах, сделанных во время войны, средняя цифра в трехзначном номере "Бука" была нечитаема, однако эксперты выяснили, что номер установки - 332.

В середине июля Bellingcat заявила, что Минобороны России публиковало сфальсифицированные спутниковые снимки района крушения Boeing. В докладе группы отмечалось, что фото, продемонстрированные Картаполовым 21 июля 2014-го, подверглись существенному редактированию. В частности, на изображения были добавлены зенитно-ракетные комплексы "Бук" и облака.

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28.09.2016
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Выжечь, чтобы выжить

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Правда о Донбассе и Сирии, расследование по "Боингу" - умные добровольцы, работающие с открытыми источниками, наносят мощные удары по позициям российской пропаганды. А когда "информационные волонтеры" объединяются, они становятся страшной силой. Об опыте противостояния в гибридной войне рассказывает основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

И вечный "Боинг"

Илья Мильштейн, 26.02.2016

В отличие от Лугового с Ковтуном, бойцы видимого фронта в Донбассе ни от кого особенно не скрывались. Их отрядили на Украину вместе с "Буками", чтобы уничтожать военные самолеты противника, и они беззаботно постили свои рассказы о подвигах и геройские фотки в сети. Они не скрывались. Поэтому дело о сбитом "Боинге" расследуется по открытым источникам.

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