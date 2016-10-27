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новость Россия передала Нидерландам данные по крушению Boeing в Донбассе

27.10.2016
Обломки сбитого Boeing-777. Фото из @euromaidan
Обломки сбитого Boeing-777. Фото из @euromaidan
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Россия передала Нидерландам данные по крушению рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает Би-Би-Си, ссылаясь на голландские СМИ.

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер подтвердил, что пакет документов был передан в посольство Нидерландов в Москве в эту среду. По его словам, российская сторона должна была передать радиолокационные данные.

По словам ван дер Стера, следователи проверят, содержатся ли эти данные в полученных материалах, а затем Международная следственная комиссия сделает вывод, будут ли они полезны. Решение о том, могут ли материалы использоваться в уголовном расследовании примет прокуратура Нидерландов.

28 сентября Международная следственная группа представила второй отчет о причинах крушения Boeing-777. В докладе говорится, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", находившегося в 6 километрах от города Снежное.

Эта территория в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500×600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что "Бук" на Украину доставили из России. После того как лайнер был сбит, ЗРК вернули в Россию.

В этот же день советник гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский, заявил, что малайзийский Boeing был сбит ракетой с направления населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинской армией. По его словам, об этом говорят результаты трех проведенных экспериментов.

До этого начальник радиотехнических войск российских ВКС генерал-майор Андрей Кобан заявил, что российский радиолокатор обнаружил бы ракету, сбившую Boeing в Донбассе, если бы ее выпустили из района, находящегося восточнее точки катастрофы. Однако ответить на вытекающий из этого вопрос, был ли произведен пуск с территорий южнее или западнее точки катастрофа, технические возможности российских средств объективного контроля, по его словам, не позволяют.

30 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров отказался извиняться за гибель Boeing. Чиновник заметил, что Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования.

1 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расследование крушения Boeing велось в условиях заведомо предвзятого отношения к России. "Следствие нельзя вести исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия", - пояснил чиновник.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
27.10.2016
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