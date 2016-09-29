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Выводы, сделанные в докладе международной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17 на Украине, нельзя считать "окончательной правдой". Об этом в интервью Би-Би-Си заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Выводы группы следователей чиновник назвал предварительными.

"Из заявлений мы делаем вывод, что расследование продолжится до 2018 года, поэтому нам, по-прежнему, нужно ждать окончательного вердикта. По-прежнему, много непроясненных вещей, много противоречий, и нам всем нужно разрешить эти противоречия", - сказал Песков.

Россия, по его словам, с самого начала поддерживала проведение расследования катастрофы и хотела быть страной-участницей следственной группы, и сожалеет, что ее в эту группу не включили.

На уточняющий вопрос корреспондента, признает ли Россия результаты расследования, пресс-секретарь повторил, что были озвучены лишь предварительные результаты.

"Нечего принимать или отрицать. Прежде всего, повторяю, это предварительные заключения, нам по-прежнему нужно продолжить расследование. К сожалению, мы не видели никаких доказательств", - сказал Песков.

По его словам, нельзя оперировать "голословными заявлениями", потому что "дьявол в деталях". Деталей же, по его мнению не хватает, чтобы точно сказать, что "оружие прибыло с этой стороны или с этого направления".

"Он (доклад.- Ред.) может быть правдой, а может и не быть, но по-прежнему много противоречий. Слишком рано приходить к какому-то выводу. И по-прежнему появляется много новых данных", - сказал представитель Кремля.

В свою очередь, передает ТАСС, Министерство обороны отметило, что объективность выводов международной следственной группы вызывает сомнения. "У всех данных, которые сегодня были представлены на брифинге следственной группы, два основных источника: интернет и спецслужбы Украины. Поэтому объективность этих сведений, а, следовательно, и сделанных на их основе выводов, не может не вызывать сомнений", - подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он также заверил, что российские зенитные ракетные комплексы не пересекали границу с Украиной.

Накануне следователи Международной следственной группы представили второй отчет о причинах крушения "Боинга" в небе над Донбассом. В докладе говорится, что сбившая малайзийский лайнер ракета была выпущена из комплекса "Бук", находившегося в шести километрах от города Снежное.

Эта территория 17 июля 2014 года, в день гибели лайнера, находилась под контролем боевиков ДНР. Следователи утверждают, что им удалось установить зону площадью 500 на 600 метров, откуда был произведен запуск. Российская версия о запуске ЗРК "Бук" из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, несостоятельна, заявили авторы доклада.

Кроме того, следователи установили, что комплекс "Бук" на Украину доставили из России. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек. Срок расследования продлен до 2018 года. При этом пока не установлено, по чьему приказу действовал экипаж "Бука". Вестербеке подчеркнул, что группа не делает никаких выводов о виновности конкретных людей или России как государства. Говорить о том, в какой суд пойдет это дело, пока рано.

На пресс-конференции в Нидерландах были представлены лишь основные выводы Международной следственной группы. Полностью доклад опубликован не будет. Документ приобщат к соответствующему делу, которое будет слушаться в суде или в трибунале.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. В результате погибли все 283 пассажира (в основном граждане Нидерландов) и 15 членов экипажа.