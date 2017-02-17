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Высказывание "главы ДНР" Александра Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит минским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

По мнению Пескова, высказывание Захарченко вызвал "тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения".

"Эта напряженность возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Москва, как и Российская Федерация, как страна-гарант Минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло".

В пятницу Захарченко заявил на пресс-конференции в Луганске, что боевики готовы захватить военным путем подконтрольные Украине районы Донбасса, если не удастся сделать это политическими методами. По словам "главы ДНР", у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно" благодаря блокадам, "которые проводят киевские власти".

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным, - сообщил Захарченко. - На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их - мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме".

Кроме того, представители ЛНР и ДНР потребовали доступа на находящиеся на подконтрольных Украине территориях объекты инфраструктуры, возможное повреждение которых поставит под угрозу безопасность жителей ДНР и ЛНР.

Захарченко также заявил, что ДНР не станет отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе до тех пор, пока это не сделают украинские военные.

Обстановка на линии соприкосновения сторон остается напряженной. За минувшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 66 раз, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. В 17 случаях применялось тяжелое вооружения. На различных участках трое украинских военнослужащих погибли, десять получили ранения.

С начала конфликта на востоке Украины погибли 2197 украинских военнослужащих, около 8 тысяч получили ранения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств.