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статья Авдеевка. Гуманитарная катастрофа

31.01.2017
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Обстрел Авдеевки реактивными снарядами. Кадр видео

В украинской Авдеевке, оставшейся после обстрелов боевиков ДНР без снабжения электроэнергией, водой и теплом, объявлено чрезвычайное положение. Власти готовы к эвакуации жителей. По данным украинских силовиков, обстрелы не стихают: днем боевики запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Сообщается о многочисленных жертвах как с одной, так и с другой стороны.

13:31 | 31.01.2017

Ситуация в районе промышленной зоны Авдеевки остается самой напряженной, пророссийские силы понесли потери в результате ответа сил АТО - 10 убитых и 25 раненых, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной и характеризуется осуществлением противником провокационных и демонстрационных обстрелов позиций подразделений сил АТО с применением танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия с наибольшей интенсивностью на Донецком направлении. Наиболее острой остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевка. Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится говорится в сообщении ГУР.

13:05 | 31.01.2017
Николай Чечеткин, председатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины
Местными органами власти при взаимодействии с ГСЧС открыты 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Обеспечены минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайших 10 населенных пунктах (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и пребывают в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме того, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1600 человек за один рейс. Организован контроль над противопожарной защитой печей коксохимического завода.

https://goo.gl/p48Rw0

12:56 | 31.01.2017

Силы антитеррористической операции потеряли 7 военнослужащих убитыми и 35 ранеными за двое минувших суток вследствие обострения ситуации под Авдеевкой, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. "За позапрошлые сутки мы потеряли 4 бойцов, 12 было ранено, а за прошлые сутки мы имеем уже 3 убитых и значительно больше раненых - 23, но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение", - сказал Турчинов в ходе встречи с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

12:47 | 31.01.2017
Дмитрий Песков. Фото с сайта g8russia.ru
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии. В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции.

http://www.interfax.ru/world/547769

12:11 | 31.01.2017

Из Славянска в Авдеевку для эвакуации местного населения ночью выехало 4 автобуса под руководством пастора и волонтера Петра Дудника. Миссионеры планируют вывезти из опасной зоны женщин, детей и стариков. По состоянию на 12:06 Петр Дудник сообщил: "Ситуация очень напряженная. Через 3 часа закончится топливо на заводе (Коксохим) и перестанет поступать тепло в квартиры. На улице мороз - 17. Через несколько часов дома остынут, перемерзнет отопление и все... Скорей всего массовая эвакуация начнется к ночи... Мы готовы. Хотя честно, страшно, когда "Грады" ложатся от тебя за пару сот метров".

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11:50 | 31.01.2017
Павел Жебровский, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации
По состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы немедленно начать работы по восстановлению линий электропередач.

https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/680529468796242

10:17 | 31.01.2017

Местные жители Донецка выкладывают в социальных сетях и на видеохостингах записи обстрелов террористами позиций сил АТО и городской застройки Авдеевки. Ночью и утром 31 января гибридная российская армия выпустила более сотни реактивных снарядов БМ-21 "Град". На видео заметно, что пусковые установки размещены среди жилых кварталов.

09:45 | 31.01.2017

В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированы 203 горняка. В результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Сейчас она полностью обесточена, ее работа приостановлена. Четверо из горняков в момент аварии находились в стволе шахты.

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08:01 | 31.01.2017

В украинской Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Город, в котором живут 25 тысяч человек, после обстрелов боевиков ДНР остался без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Интенсивные артиллерийские обстрелы Авдеевки идут с 29 января. Накануне президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за ситуации, "граничащей с гуманитарной катастрофой". Власти готовятся к эвакуации жителей города. новость Дальше →

21:48 | 30.01.2017

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сказал Цеголко.

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31.01.2017
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Зайцево. Кадр Грани-ТВ

Кто крайний

19.02.2016

Пока в мире идет большой торг вокруг антироссийских санкций, в Донбассе продолжается война. Наш корреспондент побывал в поселке Зайцево в пригороде Горловки. Его жители оказались в "серой зоне" между Вооруженными силами Украины и боевиками ДНР. Крайняя улица позиций ВСУ - улица Маресьева. За огородами начинаются позиции ДНР. Видеорепортаж.

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