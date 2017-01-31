В украинской Авдеевке, оставшейся после обстрелов боевиков ДНР без снабжения электроэнергией, водой и теплом, объявлено чрезвычайное положение. Власти готовы к эвакуации жителей. По данным украинских силовиков, обстрелы не стихают: днем боевики запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Сообщается о многочисленных жертвах как с одной, так и с другой стороны.

Ситуация в районе промышленной зоны Авдеевки остается самой напряженной, пророссийские силы понесли потери в результате ответа сил АТО - 10 убитых и 25 раненых, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной и характеризуется осуществлением противником провокационных и демонстрационных обстрелов позиций подразделений сил АТО с применением танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия с наибольшей интенсивностью на Донецком направлении. Наиболее острой остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевка. Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится говорится в сообщении ГУР.

Николай Чечеткин, председатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Местными органами власти при взаимодействии с ГСЧС открыты 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Обеспечены минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайших 10 населенных пунктах (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и пребывают в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме того, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1600 человек за один рейс. Организован контроль над противопожарной защитой печей коксохимического завода. Местными органами власти при взаимодействии с ГСЧС открыты 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Обеспечены минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайших 10 населенных пунктах (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и пребывают в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме того, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1600 человек за один рейс. Организован контроль над противопожарной защитой печей коксохимического завода. https://goo.gl/p48Rw0

Силы антитеррористической операции потеряли 7 военнослужащих убитыми и 35 ранеными за двое минувших суток вследствие обострения ситуации под Авдеевкой, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. "За позапрошлые сутки мы потеряли 4 бойцов, 12 было ранено, а за прошлые сутки мы имеем уже 3 убитых и значительно больше раненых - 23, но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение", - сказал Турчинов в ходе встречи с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии. В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции. Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии. В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции. http://www.interfax.ru/world/547769

Из Славянска в Авдеевку для эвакуации местного населения ночью выехало 4 автобуса под руководством пастора и волонтера Петра Дудника. Миссионеры планируют вывезти из опасной зоны женщин, детей и стариков. По состоянию на 12:06 Петр Дудник сообщил: "Ситуация очень напряженная. Через 3 часа закончится топливо на заводе (Коксохим) и перестанет поступать тепло в квартиры. На улице мороз - 17. Через несколько часов дома остынут, перемерзнет отопление и все... Скорей всего массовая эвакуация начнется к ночи... Мы готовы. Хотя честно, страшно, когда "Грады" ложатся от тебя за пару сот метров".

Павел Жебровский, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации По состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы немедленно начать работы по восстановлению линий электропередач. По состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы немедленно начать работы по восстановлению линий электропередач. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/680529468796242

Местные жители Донецка выкладывают в социальных сетях и на видеохостингах записи обстрелов террористами позиций сил АТО и городской застройки Авдеевки. Ночью и утром 31 января гибридная российская армия выпустила более сотни реактивных снарядов БМ-21 "Град". На видео заметно, что пусковые установки размещены среди жилых кварталов.

В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированы 203 горняка. В результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Сейчас она полностью обесточена, ее работа приостановлена. Четверо из горняков в момент аварии находились в стволе шахты.

В украинской Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Город, в котором живут 25 тысяч человек, после обстрелов боевиков ДНР остался без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Интенсивные артиллерийские обстрелы Авдеевки идут с 29 января. Накануне президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за ситуации, "граничащей с гуманитарной катастрофой". Власти готовятся к эвакуации жителей города. Дальше →