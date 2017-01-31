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В украинской Авдеевке, оставшейся после обстрелов боевиков ДНР без снабжения электроэнергией, водой и теплом, объявлено чрезвычайное положение. Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Также, по его словам, в городе "создан Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий".

По словам Жебривского, из Германии в Авдеевку звонил президент Украины Петр Порошенко, также был звонок от премьер-министра Владимира Гройсмана. "После детального ознакомления с ситуацией, Петр Порошенко поставил перед только что созданным координационным комитетом очень четкие задачи по поддержке надлежащей жизнедеятельности города и ликвидации последствий обстрелов", - указал глава ОВГА.

Накануне вечером стало известно, что Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке. "Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сообщил Интерфаксу пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Президент поручил правительству развернуть штабы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детсады. "Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", - сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Боевики ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки с 29 января. В воскресенье в зоне вооруженного конфликта погибли пять и получили ранения и травмы 14 украинских военнослужащих, причем большая часть потерь пришлась на бои в Авдеевке. 30 января в зоне конфликта (по состоянию на 18:00) погибли трое украинских военнослужащих, 17 получили ранения и еще трое - травмы.

Авдеевка, в которой живут 25 тысяч человек, осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Кроме того, Авдеевский коксохимический завод оказался обесточен и начинает "горячую" консервацию оборудования.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что 29 и 30 января со стороны Вооруженных сил Украины погибли 78 человек, 76 получили ранения. "Согласно материалам, которыми мы располагаем, в настоящее время в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг Селидово - 29 тел погибших украинских военнослужащих; морг Красноармейск - 41 тело; 65-й мобильный военно-медицинский госпиталь Часов Яр - 62 раненных бойца; 66 мобильный военно-медицинский госпиталь Новый труд - 8 тел погибших и 14 покалеченных военнослужащих", - заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его словам, именно многочисленные потери и стали причиной экстренного возвращения Порошенко из Германии.

По данным Киева, за минувшие сутки боевики 71 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Утром во вторник, по данным украинских военных, по Авдеевке были произведены четыре залпа из "Градов".