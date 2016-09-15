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С апреля 2014 года, когда Россия начала военную агрессию, на востоке Украины погибли как минимум 9640 человек. Такая информация содержится в опубликованном в четверг докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Ранения за это время задокументированы у 22 431 человека.

В докладе учтены погибшие и раненые как из числа мирных жителей, так и среди украинских военных и нацгвардейцев, а также "членов вооруженных групп".

Очередной доклад миссии основан на данных, полученных с середины мая по середину августа нынешнего года. По сравнению с предыдущим отчетным периодом число жертв и пострадавших среди гражданских лиц увеличилось на 66 процентов - за три месяца погибли 28, а ранения получили 160 человек.

В более чем половине случаев причинами потерь среди гражданских в июне - июле стали обстрелы через линию соприкосновения. Кроме того, значительное число гражданских лиц погибли или пострадали, подорвавшись на минах.

"Количество гражданских лиц, которые умерли в результате вторичных последствий боевых действий, включая отсутствие воды, медикаментов или учреждений здравоохранения, остается неизвестным", - отмечают в ООН.

В этом же докладе миссия отметила продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Указывается в частности, что "сотрудники правоохранительных органов продолжают допрашивать и преследовать людей за выражение взглядов, которые считаются экстремистскими".

По состоянию на середину февраля Управление ООН по правам человека сообщало о 9160 погибших в войне на востоке Украины и более чем 21 тысяче раненых. Летом Управление координации гуманитарных вопросов ООН заявило, что в июне число погибших и раненых за месяц мирных жителей достигло рекордной отметки с августа 2015 года.