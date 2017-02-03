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статья "Град" и строения

"Град" и строения
03.02.2017

Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города.

Фоторепортаж Ивана Любыша-Кирдея из Авдеевки:

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03.02.2017
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Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin

Авдеевку продолжают обстреливать из "Градов"

31.01.2017

Не прекращаются обстрелы украинской Авдеевки. По данным Киева, пророссийские боевики за сутки 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Обстрел ведется из установок "Град" и крупнокалиберной артиллерии. "Серьезную озабоченность" опасным обострением ситуации на востоке Украины выразил Совбез ООН. Госдепартамент США призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в регион. ХРОНИКА.

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