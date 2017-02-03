Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258551.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/258551.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: "Град" и строения</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города. Фоторепортаж Ивана Любыша-Кирдея из Авдеевки. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>