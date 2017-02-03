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Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города.
Фоторепортаж Ивана Любыша-Кирдея из Авдеевки:
Не прекращаются обстрелы украинской Авдеевки. По данным Киева, пророссийские боевики за сутки 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Обстрел ведется из установок "Град" и крупнокалиберной артиллерии. "Серьезную озабоченность" опасным обострением ситуации на востоке Украины выразил Совбез ООН. Госдепартамент США призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в регион. ХРОНИКА.