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новость Дерзкие мечты

Захарченко пригрозил силой захватить контролируемые Киевом районы Донбасса
17.02.2017
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
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Боевики готовы захватить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами. Об этом "глава ДНР" Александр Захарченко заявил на пресс-конференции в Луганске, сообщает Интерфакс.

По словам Захарченко, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно" благодаря блокадам, "которые проводят киевские власти".

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным, - сообщил Захарченко. - На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их - мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме".

Кроме того, представители ЛНР и ДНР потребовали доступа на находящиеся на подконтрольных Украине территориях объекты инфраструктуры, возможное повреждение которых поставит под угрозу безопасность жителей ДНР и ЛНР.

Обстановка на линии соприкосновения сторон остается напряженной. За минувшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 66 раз, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. В 17 случаях применялось тяжелое вооружения. На различных участках трое украинских военнослужащих погибли, десять получили ранения.

С начала конфликта на востоке Украины погибли 2197 украинских военнослужащих, около 8 тысяч получили ранения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств.

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17.02.2017
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